Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menilai bahwa penyerang muda Mesir Hamza Abdel Karim telah tampil meyakinkan sebagai solusi serangan baru di dalam tubuh Barcelona, di saat klub Catalan itu terus mencari seorang ujung tombak, di tengah rumitnya negosiasi mereka untuk mendatangkan pemain Argentina Julian Alvarez dari Atletico Madrid.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa masa depan perekrutan penyerang baru masih belum jelas, mengingat sulitnya merampungkan transfer Julian Alvarez, serta belum jelasnya alternatif yang dapat meyakinkan pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco. Namun, Hamza Abdel Karim memanfaatkan kesempatan itu dan menunjukkan kelayakannya untuk memimpin lini serang tim setelah penampilan gemilangnya dalam laga persahabatan melawan Birmingham.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa penyerang Mesir berusia 18 tahun tersebut memanfaatkan 60 menit ia bermain dalam laga persahabatan terakhir dengan cara sebaik mungkin, setelah mencetak dua gol dan membuktikan bahwa ia memiliki karakteristik seorang penyerang murni, sehingga menegaskan kesiapannya untuk merebut tempat di dalam tim utama.

Ditambahkan pula bahwa Hamza, yang merelakan sebagian liburan musim panasnya usai tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia 2026, bergabung lebih awal dengan latihan Barcelona di bawah asuhan Flick, karena keinginannya membuktikan kemampuannya dan bersaing untuk mendapatkan tempat dalam susunan pemain inti.

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Surat kabar itu menyoroti bahwa Barcelona sebelumnya telah meminjam pemain tersebut dari Al Ahly pada musim lalu untuk memperkuat tim muda, sebelum akhirnya memutuskan mengaktifkan klausul pembeliannya secara permanen, setelah para pejabat klub yakin bahwa mereka memiliki "permata mentah", bahkan sebelum penampilannya yang mencolok bersama timnas Mesir di Piala Dunia.

Dijelaskan pula bahwa Hamza tidak hanya mencetak dua gol, tetapi juga menampilkan performa lengkap sebagai penyerang. Ia terlibat dalam duel-duel fisik dengan para bek, terus bergerak untuk menciptakan ruang, dan turut menekan lawan, sehingga menegaskan bahwa ia mampu menjalankan peran sebagai penyerang nomor "9".

Ditambahkan bahwa gol pertama tercipta setelah ia sendiri mendapatkan tendangan penalti, sebelum mengeksekusinya dengan sukses ke gawang, sementara gol kedua ia cetak dengan sentuhan seorang penyerang tajam setelah memanfaatkan bola muntah dari kiper di dalam kotak penalti.

"Mundo Deportivo" menutup laporannya dengan menegaskan bahwa Hamza Abdel Karim telah mengajukan pencalonan yang kuat untuk memimpin lini serang Barcelona, di saat klub itu masih menghadapi kesulitan untuk menuntaskan transfer Julian Alvarez, yang mungkin akan mendorong Flick untuk mengandalkan penyerang Mesir tersebut sebagai salah satu solusi serangan sepanjang musim baru.