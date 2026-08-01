Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menilai bahwa penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdel Karim, telah menampilkan dirinya secara meyakinkan sebagai solusi penyerangan baru di dalam Barcelona, di saat klub Katalan itu terus mencari seorang ujung tombak, di tengah rumitnya negosiasi mereka untuk merekrut pemain Argentina, Julian Alvarez, dari Atletico Madrid.

Surat kabar itu menegaskan bahwa masa depan perekrutan seorang penyerang baru masih belum jelas, di tengah sulitnya menuntaskan transfer Julian Alvarez, dan belum jelasnya alternatif yang dapat meyakinkan pelatih Hansi Flick serta direktur olahraga Deco. Namun, Hamza Abdel Karim memanfaatkan kesempatan itu dan menunjukkan kelayakannya untuk memimpin lini serang tim setelah tampil gemilang dalam pertandingan uji coba melawan Birmingham.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa penyerang Mesir berusia 18 tahun tersebut memanfaatkan 60 menit yang ia lakoni dalam pertandingan uji coba terakhir dengan sebaik mungkin, setelah mencetak dua gol dan membuktikan bahwa ia memiliki karakteristik seorang penyerang murni, sehingga menegaskan kesiapannya untuk merebut tempat di dalam tim utama.

Ditambahkan bahwa Hamza, yang merelakan sebagian masa liburan musim panasnya setelah tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia 2026, bergabung lebih awal dengan sesi latihan Barcelona di bawah asuhan Flick, karena keinginannya untuk membuktikan kemampuannya dan bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain utama.

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Surat kabar itu mengungkapkan bahwa Barcelona sebelumnya telah meminjam pemain tersebut dari Al Ahly pada musim lalu untuk memperkuat tim junior, sebelum akhirnya memutuskan mengaktifkan klausul pembeliannya secara permanen, setelah para pejabat klub yakin bahwa mereka memiliki sebuah "permata mentah", bahkan sebelum penampilannya yang mencolok bersama timnas Mesir di Piala Dunia.

Dijelaskan bahwa Hamza tidak hanya mencetak dua gol, tetapi juga menampilkan performa yang lengkap sebagai seorang penyerang, di mana ia terlibat dalam duel-duel fisik dengan para pemain bertahan, terus bergerak untuk menciptakan ruang, dan turut menekan lawan, sehingga menegaskan bahwa ia mampu menjalankan peran sebagai penyerang nomor "9".

Ditambahkan bahwa gol pertama tercipta setelah ia sendiri memperoleh sebuah penalti, sebelum mengeksekusinya dengan sukses ke gawang, sementara gol kedua ia cetak dengan sentuhan seorang penyerang tajam setelah memanfaatkan bola pantulan dari kiper di dalam kotak penalti.

"Mundo Deportivo" menutup laporannya dengan menegaskan bahwa Hamza Abdel Karim telah mengajukan pencalonan yang kuat untuk memimpin lini serang Barcelona, di saat klub itu masih menghadapi kesulitan untuk merampungkan transfer Julian Alvarez, hal yang mungkin mendorong Flick untuk mengandalkan penyerang Mesir tersebut sebagai salah satu solusi penyerangan pada musim baru.