Salah satu bintang Liga Roshn Arab Saudi menjadi sorotan tajam dalam beberapa hari terakhir, setelah menarik perhatian dengan penampilan-penampilannya yang istimewa, hingga menjadi target sejumlah klub yang mencari cara untuk memperkuat skuad menjelang bergulirnya musim baru, dalam sebuah transfer yang bisa saja menyaksikan persaingan tak terduga selama bursa transfer musim panas.

Menurut apa yang diungkapkan jurnalis Sacha Tavolieri, bek asal Arab Saudi Ahmed Al-Sayahi, pemain klub Al-Riyadh, kini menjadi incaran sejumlah klub Liga Roshn setelah musim mengesankan yang ia tampilkan bersama timnya.

Ia menjelaskan bahwa klub Al-Qadsiah merupakan pihak yang paling berminat mendapatkan jasa sang pemain, di mana ia sangat dikagumi di dalam manajemen teknis klub, yang memandangnya sebagai salah satu pilihan tepat untuk memperkuat lini belakang.

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Jurnalis tersebut juga menegaskan bahwa minat itu tidak terbatas pada klub-klub Arab Saudi, karena sejumlah klub Eropa memantau perkembangan level sang pemain, sebagai persiapan untuk kemungkinan bergerak merekrutnya pada periode mendatang, mengingat penampilan yang ia tunjukkan selama musim lalu.

Minat ini muncul setelah satu musim penuh yang dijalani Al-Sayahi mengenakan kostum Al-Riyadh, di mana ia berhasil memantapkan posisinya sebagai salah satu bek Arab Saudi paling menonjol, sehingga namanya hadir dengan kuat di meja sejumlah klub di dalam maupun luar Kerajaan.