Permata berharga Barcelona... Sambutan hangat dari Catalonia untuk Hamza Abdelkarim setelah mengalahkan Selandia Baru

Penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim, mendapat pujian luas dari surat kabar "Sport" asal Katalonia, setelah berperan dalam kemenangan tim nasional Mesir atas Selandia Baru dengan skor 3-1 pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Surat kabar tersebut menyoroti bagaimana pemain berusia 18 tahun ini terus mengasah pengalamannya di level tertinggi, setelah mencatatkan penampilan keduanya bersama timnas Mesir di Piala Dunia, sekaligus menegaskan bahwa Barcelona terus memantau perkembangan salah satu talenta masa depan terbesarnya.

Hamza masuk pada menit ke-76 sebagai pengganti Mustafa Ziko, sehingga pelatih Hossam Hassan memberinya kesempatan baru untuk membuktikan kemampuannya di kancah internasional, setelah sebelumnya tampil melawan Belgia pada putaran pembuka.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa penyerang muda itu meninggalkan kesan mendalam selama menit-menit ia bermain, di mana ia menunjukkan kualitas teknis dan gerakan yang sangat dinamis, serta nyaris mencetak gol pertamanya di turnamen ini melalui tendangan yang berhasil ditepis oleh kiper Selandia Baru.

Laporan tersebut menegaskan bahwa kepercayaan Hossam Hassan terhadap pemain ini tidak muncul begitu saja, melainkan mencerminkan keyakinan staf pelatih bahwa ia merupakan salah satu kandidat yang berpotensi memimpin lini serang timnas Mesir dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam konteks terkait, “Sport” menjelaskan bahwa manajemen Barcelona mengikuti dengan penuh perhatian perkembangan Hamza Abdel Karim, setelah memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian pemain tersebut dari Al-Ahly menyusul penampilan luar biasa yang ia tunjukkan sejak bergabung dengan klub.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kesepakatan tersebut menelan biaya sebesar 1,5 juta euro ditambah variabel tambahan bagi Barcelona, sebuah langkah yang mencerminkan keyakinan klub Catalan tersebut terhadap potensi besar yang dimiliki penyerang Mesir tersebut.

Surat kabar tersebut menyoroti betapa cepatnya Hamza beradaptasi dengan kehidupan sepak bola di Spanyol, sambil menyebutkan bahwa ia berhasil dalam waktu singkat menarik perhatian para pejabat di “La Masia” berkat gol-golnya, kemampuan fisiknya, serta karakteristik penyerang murni yang kini semakin langka dalam sepak bola modern.

Surat kabar tersebut juga mengungkapkan bahwa rencana Barcelona saat ini berfokus pada pengembangan lebih lanjut sang pemain dalam sistem teknis klub, tanpa mengesampingkan kemungkinan memberinya kesempatan untuk tampil bersama tim utama selama masa persiapan musim panas di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Hans Flick.

Surat kabar tersebut menutup laporannya dengan menegaskan bahwa Piala Dunia merupakan panggung yang ideal untuk menonjolkan bakat Hamza Abdel Karim di hadapan dunia, dengan menilai bahwa setiap menit yang ia mainkan dengan seragam tim nasional Mesir semakin memperkuat keyakinan Barcelona bahwa mereka memiliki “permata berharga” di barisan mereka dan salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Afrika.

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