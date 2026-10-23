Mike Verweij menyarankan Ajax untuk sesegera mungkin duduk bersama Abdellah Ouazane guna membahas kontrak baru. Gelandang serang berusia 17 tahun itu tampil mengesankan sebagai pemain pengganti pada Kamis malam dengan mencetak gol indah yang mengubah skor menjadi 2-0 saat menghadapi Atalanta. Menurut jurnalis peliput Ajax dari De Telegraaf, kontrak jangka pendek pemain muda berbakat itu membuatnya terancam hengkang dalam waktu dekat.

Verweij sangat terkesan dengan Ouazane, yang musim panas lalu sempat tampak akan bergabung dengan Real Madrid. "Pemain muda itu sudah mendapatkan kesempatan transfer yang luar biasa ke Real Madrid, tetapi gagal lolos pemeriksaan medis di sana karena alasan yang tidak biasa," kata sang jurnalis dalam podcast Kick-off. "Penyebabnya adalah kelainan bawaan yang sangat kecil, yang sama sekali tidak menjadi masalah di Belanda. Namun, dia memang pemain dengan kualitas luar biasa."

Kontrak gelandang itu di Ajax saat ini masih berlaku hingga pertengahan 2028, sehingga klub tersebut belum perlu khawatir ia akan hengkang dengan status bebas transfer dalam waktu dekat. Meski demikian, Verweij menilai Ajax harus segera bertindak karena setelah musim ini kontrak Ouazane hanya akan tersisa satu tahun. Nilai pasar pemain timnas Maroko itu kini diperkirakan mencapai €8 juta.

Namun, menurut Verweij, kesepakatan kontrak baru sama sekali belum tentu tercapai. "Ajax harus segera duduk bersama dia, dan itu akan menjadi tantangan. Dia bernaung di bawah Forza Sports Group, yang juga terdiri dari orang-orang bisnis yang ingin meminta banyak uang," ujar sang jurnalis. "Saya pikir Ajax bisa memberinya kontrak yang sangat bagus, tetapi mengenal Jordi Cruyff, dia tidak akan melakukannya sampai ke titik ekstrem."

Verweij kemudian menyinggung Ryan Gravenberch sebagai contoh. Gravenberch sudah mendapat kontrak yang sangat menguntungkan di Amsterdam pada usia muda. "Gravenberch menerima €1,5 juta per tahun saat berusia 16 tahun," kata jurnalis peliput Ajax itu. Dalam podcast tersebut, kemudian digambarkan bahwa negosiasi bisa menjadi rumit jika orang-orang di sekitar Ouazane meminta €4 juta atau €5 juta.

Verweij juga menegaskan bahwa bertahan lebih lama di Ajax bisa menjadi pilihan terbaik bagi Ouazane sendiri. "Saya pikir sangat penting baginya untuk bermain dua atau tiga tahun lagi di Belanda. Jadilah pemain terbaik di Eredivisie selama di sini, karena dia punya potensi untuk benar-benar menjadi yang terbaik di Eredivisie. Baru setelah itu pergilah ke luar negeri," saran sang jurnalis.

Jurnalis peliput Ajax itu yakin Ouazane sendiri terbuka untuk bertahan lebih lama di Amsterdam. "Dia anak yang sangat bijaksana, dan saya juga mendengar bahwa ayah serta ibunya adalah orang-orang yang sangat bijaksana," kata Verweij. Ketika ditanya apakah sang gelandang ingin tetap berada di Ajax untuk sementara waktu, Verweij menjawab, "Ya, saya rasa begitu. Namun, tentu saja dia harus mendapatkan kontrak yang bagus."