Bagikan Ikuti GOAL di Google

Tammy Abraham baru kembali ke Aston Villa secara permanen pada Januari 2026, tetapi mungkinkah ia pindah lagi 12 bulan kemudian? Menit bermain di Liga Primer sulit didapat striker timnas Inggris itu musim ini. Richard Dunne mengakui kepada GOAL bahwa pemain berusia 29 tahun tersebut harus mengambil keputusan penting soal masa depannya dalam jangka pendek dan panjang.

Iklan

Lulusan akademi Chelsea pernah bermain di Italia

Abraham, yang berasal dari London, adalah produk akademi Chelsea dan mencetak 30 gol dalam 82 penampilan untuk Chelsea setelah menembus tim utama. Ia juga mendapat kesempatan membela timnas Inggris dan menjadi juara Liga Champions.

Persaingan untuk mendapat tempat membuatnya mempertimbangkan kepindahan pada 2021. Ia pun memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya sebagai pesepakbola profesional dan menuju Italia . Awal yang menjanjikan bersama Roma menghasilkan 27 gol pada musim debutnya, tetapi jumlah golnya kemudian menurun seiring masa peminjaman di AC Milan dan Besiktas.

Jackson jadi ujung tombak pilihan Emery

Villa, yang pernah dibantu Abraham meraih promosi saat ia dipinjamkan pada 2018-19, membawa kembali sosok yang sudah dikenal itu ke Liga Primer pada bursa transfer musim dingin lalu dengan biaya £18 juta ($24 juta).

Villa menikmati kesuksesan di Liga Europa, tetapi Ollie Watkins menjadi pilihan utama Unai Emery sebagai striker tunggal. Watkins pindah ke klub Liga Pro Saudi Al-Hilal pada musim panas, sementara penyerang asal Kolombia, Nicolas Jackson, didatangkan dari Chelsea .

Iklan Iklan

Akibatnya, Abraham terjebak dalam peran sebagai pelapis dan belum mendapat menit bermain di kasta tertinggi bersama Villa sejak pertengahan September. Pada usianya sekarang, pemain yang telah mencatatkan 11 penampilan untuk Inggris itu perlu bermain lebih sering.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya AVL Premier League 10.00 SUN

Perlukah Abraham pindah pada Januari?

Dengan situasi tersebut, mungkinkah Abraham mendorong kepindahan lain pada awal 2027? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Dunne, mantan bek Aston Villa yang berbicara dalam kerja sama dengan IrishBetting.ie itu mengatakan kepada GOAL: “Mungkin saja, ya.

“Dia berada dalam periode ketika Unai Emery mengandalkan penyerang yang lebih lincah. Saat Ollie Watkins masih di sana, dia jelas sangat baik dalam memimpin lini depan dan bermain sebagai striker tunggal. Dan saya pikir ketika Nicolas Jackson didatangkan, peluangnya untuk berhasil masih sama besar dengan peluangnya untuk gagal. Apakah transfer ini akan berhasil, atau kita akan melihat Nicolas Jackson seperti yang pernah kita lihat selama beberapa waktu di Chelsea?

Iklan

“Untungnya, Emery mampu membuatnya bermain dengan baik dan bekerja keras. Dia terlihat mampu menghadapi lini belakang lawan sendirian. Dia tampaknya lebih suka berlari ke kedua sisi lapangan, masuk ke kedua celah antara bek, dan menyibukkan pertahanan lawan sendirian dengan kebebasan bergerak itu.

“Tammy Abraham mungkin bukan pemain dengan gaya yang sama. Dia pemain yang sangat bagus, tetapi dengan cara berbeda. Saya tidak melihat Unai Emery memainkan gaya sepakbola yang benar-benar cocok untuk Abraham.

Iklan

“Jadi, selama dia mengisi peran itu, saya kira dia harus menerima bahwa dia akan menjadi pemain pelapis yang mendapat menit bermain sesekali. Setelah itu, semuanya bergantung pada keputusannya sendiri dan apakah Villa bisa mencari penggantinya pada bursa transfer Januari yang terkenal sulit.”

Jumlah gol untuk Aston Villa pada 2026-27

Abraham telah mencetak tiga gol musim ini, menyamai jumlah golnya pada paruh kedua musim lalu, tetapi belum mencetak gol di Liga Primer . Ketiga gol tersebut tercipta di Piala Liga Inggris dan Liga Champions.

Iklan

Villa memang membutuhkan alternatif bagi striker asal Amerika Selatan, Jackson, mengingat istirahat dan rotasi penting saat bersaing di berbagai ajang. Namun, masih harus dilihat apakah Abraham bersedia bertahan dan tetap menjadi pilihan kedua.