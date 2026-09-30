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Christian Guinin
Diterjemahkan oleh

Perlu klarifikasi usai aksi frustrasi: rapat krisis karena Cristiano Ronaldo?

UEFA Nations League A
C. Ronaldo
Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal

Setelah aksi frustrasinya melawan Norwegia, Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama di Portugal. Federasi ingin segera membereskan kejadian tersebut.

Surat kabar Portugal A Bola melaporkan adanya pertemuan krisis yang berlangsung pada Rabu ini antara Ronaldo, pelatih tim nasional Jorge Jesus, dan presiden federasi Pedro Proenca, untuk menjernihkan situasi yang memanas.

Sebelumnya, bintang lini serang itu juga disebut telah melakukan pembicaraan dengan Jesus. Menurut informasi surat kabar tersebut, pertemuan itu berjalan dengan baik dan meninggalkan kesan positif bagi kedua pihak yang terlibat. Kini ada harapan bahwa "ketegangan" internal telah disingkirkan. Record juga menulis tentang adanya kesepakatan antara pemain dan pelatih.

Ronaldo secara mengejutkan tidak dimainkan dalam laga Nations League terakhir melawan Norwegia (2:1) dan justru menghabiskan seluruh pertandingan di bangku cadangan. Hal ini jelas membuat superstar Al-Nassr itu sangat frustrasi, sebab setelah pertandingan usai ia tidak berjalan bersama tim menghampiri para suporter tandang, melainkan menghilang sendirian ke lorong stadion.

Terakhir kali Ronaldo tidak dimainkan dalam pertandingan kompetitif Selecao meski secara teori ia tersedia untuk bermain adalah pada Euro 2008, saat kalah 0:2 dari Swiss di fase grup. Sejak itu, selama masuk skuad, ia selalu mengumpulkan setidaknya satu menit bermain.

"Rencana saya adalah memainkannya di babak kedua, tetapi jalannya pertandingan mengarah sebaliknya. Tidak masuk akal untuk memasukkan penyerang dengan karakteristik seperti dirinya," jelas Jesus mengenai tidak dimainkannya Ronaldo.

Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images

Apakah Cristiano Ronaldo juga melewatkan latihan bersama Portugal?

Lebih lanjut, A Bola melaporkan bahwa Ronaldo juga tidak ikut serta dalam latihan Portugal setelah itu menjelang laga berikutnya melawan Denmark. Federasi sendiri tampaknya menjelaskan hal itu dengan alasan perlengkapan yang tidak memadai, yang dibutuhkan pemain berusia 41 tahun itu untuk sesi latihannya.

Karena itu, Ronaldo diperkirakan akan dimainkan dalam duel melawan Denmark (Kamis, pukul 20.45) yang akan datang. Dengan enam poin dari dua pertandingan, Portugal untuk saat ini juga bertengger di puncak klasemen Grup 4 meski tanpa bantuan superstarnya. Dengan kemenangan atas tim Skandinavia, Selecao bisa menyempurnakan "paruh pertama" yang sempurna.

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