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Tim basket Bayern München memperlebar keunggulan di puncak klasemen lewat kemenangan meyakinkan di markas juara bertahan Alba Berlin dalam duel papan atas Bundesliga.

Saat juara dunia dan Eropa Johannes Thiemann kembali ke ibu kota, tim asuhan Anton Gavel menang 90-79 (46-43) pada Minggu. Setelah menang telak 95-61 pada pertemuan pertama akhir September, ini menjadi kemenangan kedua tim asal München atas Alba musim ini.

Johannes Voigtmann menjadi pencetak poin terbanyak Bayern dengan 19 poin, sementara Jordan Ford mencetak 16 poin untuk Alba. Dengan sembilan kemenangan dan satu kekalahan, tim asal München tetap bertengger di puncak klasemen. Alba, yang secara mengejutkan merebut gelar dari rival bebuyutannya dalam final musim lalu, berada di papan tengah dengan catatan lima kemenangan dan lima kekalahan.

"Musim masih panjang, kami masih punya banyak pertandingan di depan," kata forward Alba Joe Wieskamp kepada Dyn. Ia tetap positif meski timnya mengawali musim dengan buruk. Menurutnya, Berlin "terlalu banyak membuat kesalahan dalam menyerang" saat menghadapi "tim yang sangat bagus".

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Tim asuhan Gavel selanjutnya menghadapi Maccabi Tel Aviv di EuroLeague pada Selasa (pukul 20.00/MagentaTV), sebelum jeda pertandingan tim nasional. Dalam jeda itu, para pemain tim nasional dari Bayern, Oscar da Silva, Justus Hollatz, dan Andreas Obst, bersama para pemain Berlin, Malte Delow, Jack Kayil, dan Jonas Mattisseck, ingin mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2027 di Qatar melalui babak kualifikasi.

Sebelum pertandingan, kepulangan mantan kapten Alba, Thiemann, yang pindah ke München pada musim panas setelah dua tahun di Jepang, sangat dinantikan. Namun, alih-alih disambut siulan, ia mendapat tepuk tangan meriah saat para pemain diperkenalkan. Pada akhirnya, ia hanya mencetak satu poin dan tampil kurang menonjol. Di hadapan 14.500 penonton yang memenuhi arena di Ostbahnhof, pemain lainlah yang bersinar.

Obst mencetak dua tembakan tiga angka untuk Bayern pada awal laga, tetapi Alba memberikan perlawanan sengit. Tim asal Berlin itu merapatkan pertahanan di area dalam dan terus mencetak poin. Meski begitu, tim tamu, yang pemain centernya, Austin Wiley, sudah melakukan tiga pelanggaran setelah delapan menit, mulai menjauh untuk pertama kalinya pada kuarter kedua.

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Dalam fase itu, Bayern sulit dihentikan, terutama dari garis tiga angka. Voigtmann mencuri perhatian lewat tembakan jarak jauh, tembakan jarak menengah, dan dunk. Setelah dua tembakan tiga angka cepat dari Obst, yang dikenal sebagai penembak jitu, tim asal München unggul 13 poin (43-30). Namun, Alba bangkit lewat rentetan 13-3 untuk mendekat lagi menjelang turun minum.

Bayern langsung menemukan jawaban yang tepat setelah jeda atas kebangkitan sementara Berlin. Lewat rentetan 17-4 yang terutama dimotori pengatur serangan Rokas Jokubaitis dan kapten Vladimir Lucic, tim asal München kembali unggul jauh (63-47). Pada kuarter terakhir, tim tamu berhasil mempertahankan keunggulan hingga laga usai.