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Timnas Irak mengawali perjalanannya di turnamen persahabatan segitiga, Basra International 2026, dengan hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Lebanon, dalam laga pembuka yang digelar di Stadion Internasional Basra, di tengah kehadiran suporter dalam jumlah besar yang menantikan awal yang kuat dari timnas Irak.

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Turnamen ini digelar selama periode jeda internasional yang disetujui oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dengan partisipasi empat tim nasional, yaitu Irak, Lebanon, Iran, dan Palestina, dalam ujian penting bagi timnas Irak menjelang agenda mendatang.

Timnas Irak memulai laga dengan penguasaan bola yang jelas, dan berupaya memaksakan tempo permainannya sejak menit-menit awal, sementara timnas Lebanon mengandalkan organisasi pertahanan dan serangan balik cepat, dalam upaya meredam semangat tuan rumah.

Timnas Lebanon nyaris mencuri gol cepat setelah Hussein Kaafarani melakukan manuver apik, sebelum mengirim umpan silang berbahaya ke arah Leonardo, yang menembaknya keras ke arah gawang Irak, tetapi bola membentur mistar dan menggagalkannya mencetak gol yang sudah di depan mata, dalam peluang paling berbahaya di babak pertama.

Setelahnya, timnas Irak memulihkan keseimbangannya dan mulai mengancam gawang Lebanon secara berulang, melalui pergerakan Zidane Iqbal, Marco Faraj, dan Ahmed Yahya, tetapi lini pertahanan Lebanon yang dikomandoi penjaga gawang Mustafa Matar berhasil menggagalkan seluruh upaya tersebut.

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Sebelum laga dimulai, Federasi Sepak Bola Irak memberikan penghormatan kepada penyerang Ayman Hussein atas pencapaiannya menembus 100 penampilan internasional, dalam momen mengharukan yang mendapat sambutan dari para suporter yang hadir di stadion.

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Babak pertama menyaksikan peluang berbahaya Irak ketika umpan silang akurat dari Ahmed Yahya tiba di kepala Ayman Hussein, yang menyundulnya ke arah gawang, tetapi penjaga gawang Lebanon berada di posisi yang tepat dan mengamankannya dengan sigap.

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, dimulainya babak kedua tertunda beberapa saat akibat pemadaman listrik di Stadion Basra, sebelum gangguan itu diperbaiki dan para pemain kembali ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan.

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Di babak kedua, timnas Irak melanjutkan tekanan dan penguasaannya atas jalannya permainan, di tengah kemunduran pertahanan yang jelas dari timnas Lebanon, yang bertahan rapat di wilayahnya sendiri dan berupaya menjaga gawangnya tetap bersih.

Timnas Irak menyia-nyiakan beberapa peluang emas, yang paling mencolok ketika umpan silang tiba kepada Ibrahim Bayesh, yang menembaknya langsung tetapi melebar di samping tiang, selain itu Zidane Iqbal melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya yang melewati samping gawang, saat Irak gagal mengonversi penguasaan bolanya menjadi gol.

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Di sisi lain, timnas Lebanon nyaris mencuri gol kemenangan dari serangan balik cepat, ketika Mohsen Monzer berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Irak, tetapi tembakannya melewati samping gawang, sehingga Lebanon kehilangan gol yang sudah di depan mata yang bisa membalikkan keadaan pertandingan.

Upaya-upaya Irak terus berlanjut hingga detik-detik akhir, dengan penguasaan bola penuh serta serangan dari tengah maupun sisi lapangan, tetapi ketangguhan Lebanon dan organisasi pertahanan yang rapi menghalangi perubahan hasil, sehingga pertandingan berakhir tanpa gol.

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Pada detik-detik akhir pertandingan, ketika semua orang mengira timnas Irak sedang menuju raihan tiga poin, Younis Mahmoud berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Lebanon Mustafa Matar dalam peluang paling berbahaya di laga, tetapi sang penjaga gawang tampil luar biasa dan menghalau bola dengan kakinya, menggagalkan Irak dari gol kemenangan yang sudah di depan mata, dan memberi Lebanon satu poin berharga pada laga pembuka turnamen Basra.

Dengan hasil ini, masing-masing tim meraih satu poin pada laga pembuka turnamen, sehingga persaingan untuk puncak grup tetap terbuka pada putaran-putaran mendatang, sementara timnas Irak dituntut untuk meningkatkan efektivitas serangannya jika ingin bersaing memperebutkan gelar turnamen yang digelar di negeri sendiri dan di hadapan para pendukungnya.