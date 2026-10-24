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imago-sport-1047183984.jpgMatthias Koch
Andreas Koenigl
Diterjemahkan oleh

"Perlakukan semua pihak sama!" Mesut Özil desak FIFA izinkan Rusia kembali dan bandingkan dengan Israel

Istanbul Basaksehir
Zenit St. Petersburg
Club Friendlies
M. Ozil

Mantan pemain tim nasional Jerman, Mesut Özil, menyampaikan seruan kepada badan sepak bola dunia dalam sebuah acara dan mendesak agar Rusia kembali.

Özil menghadiri pertandingan veteran antara Istanbul Basaksehir dan Zenit St. Petersburg. Seusai kemenangan 3-2 klub asal kota metropolitan Turki itu, juara dunia 2014 tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan pernyataan politik yang tegas sekaligus mengajukan tuntutan kepada FIFA.

"Sepakbola selalu membawa perdamaian. Selama kita tidak memandang asal-usul dan keyakinan, sepakbola selalu menyatukan orang-orang. Seperti yang Anda ketahui, tidak ada embargo terhadap tim-tim dari Israel, tetapi ada embargo terhadap tim-tim Rusia," kata Özil.

Karena itu, ia menuntut FIFA "agar mengesampingkan standar ganda dan memperlakukan semua pihak secara setara!" Setelah serangan Rusia terhadap Ukraina yang melanggar hukum internasional, FIFA dan UEFA menjatuhkan sanksi terhadap tim-tim Rusia dan mengeluarkan mereka dari kompetisi masing-masing. Özil kini menyerukan agar langkah-langkah tersebut dicabut.

Hubungan politik kedua klub menjadi sorotan khusus: Zenit St. Petersburg disebut mendapat dukungan pemimpin Kremlin Vladimir Putin, sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dianggap sebagai pendukung Basaksehir dan juga disebut sangat dekat dengan keluarga Özil. Anak-anak pria berusia 38 tahun itu bahkan boleh memanggil sang presiden 'Kakek'.

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Özil sendiri juga berulang kali menunjukkan ambisi politik pada masa lalu. Tahun lalu, ia dipilih oleh para anggota partai untuk masuk jajaran pengurus AKP, partai Erdogan yang berhaluan Islam konservatif ketat. AKP merupakan singkatan dari 'Partai Keadilan dan Kemajuan'.

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