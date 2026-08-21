Hal itu dilaporkan surat kabar Spanyol Sport.

Pada dasarnya, protokol baru tersebut menetapkan bahwa wasit akan menjelaskan keputusan kontroversial kepada para penggemar di layar dan di stadion melalui pengumuman, dan tentu saja hal itu juga akan terdengar dalam siaran TV. Apa yang dimaksudkan sebagai penangkal atas kontroversi berkepanjangan dalam sepak bola Spanyol itu, menurut laporan tersebut, menemui batasnya di gerbang Estadio Santiago Bernabeu.

Alasannya sederhana, yakni aturan internal sang juara rekor itu sendiri. Real menerapkan syarat yang sangat ketat untuk kerja tim TV di area dalam stadion mereka.

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Pengumuman wasit: Mengapa tidak ada sanksi untuk Real Madrid?

Klub itu membatasi hak akses stasiun televisi secara drastis dan hanya mengizinkan sambungan siaran dalam jangka waktu yang sangat singkat tepat sebelum kick-off. Kerangka waktu yang sangat sempit ini membuat penerapan penjelasan wasit secara mulus dalam praktik menjadi mustahil.

Karena itu, dari federasi tidak ada sanksi sama sekali atas tidak adanya penjelasan dalam laga kandang Madrid. Komite Teknis Wasit menegaskan bahwa para wasit boleh dan akan berbicara di setiap stadion, begitu kondisi organisasional di lokasi memungkinkan. Jika protokol itu berlaku di seluruh liga tanpa pengecualian, maka penerapannya di Bernabeu murni terhambat oleh kendala teknis-logistik yang diberlakukan Real kepada mitra medianya.

Real, LaLiga, dan federasi RFEF sudah lama bersitegang

Sikap penolakan ini menyatu sepenuhnya dengan hubungan tegang antara petinggi Real, pimpinan LaLiga, dan federasi RFEF. Di antara pihak-pihak tersebut, sejak lama membara konflik mendasar mengenai pemasaran, relasi kekuasaan, dan detail organisatoris kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Akses yang ditolak untuk mitra TV mencerminkan garis keras klub dalam unjuk kekuatan ini.

Setelah uji coba awal pada matchday pertama, dorongan transparansi itu akan diperluas secara menyeluruh mulai matchday ke-10. Tujuan liga secara tegas bukan untuk menjadikan para pengadil sebagai pemeran utama, melainkan menciptakan penerimaan yang lebih besar terhadap interpretasi mereka atas situasi-situasi permainan yang kompleks.