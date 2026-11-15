Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: Xavi tunjuk pengganti De Jong

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Timnas Belanda akan menghadapi Jerman pada Senin, tiga hari setelah kemenangan telak 7-0 atas Yunani di Johan Cruijff ArenA. Pelatih timnas Xavi diprediksi menunjuk Teun Koopmeiners sebagai pengganti Frenkie de Jong, menurut Voetbalzone. Laga besar di Olympiastadion, Berlin, dimulai pukul 20.45 dan dapat disaksikan secara langsung di NPO3.

De Jong mundur karena cedera pada Sabtu dan karena itu absen di Berlin. Sebelumnya, Xavi juga telah mencoret Virgil van Dijk dan Brian Brobbey, yang absen saat Belanda mencetak tujuh gol ke gawang Yunani.

Bart Verbruggen akan mengawal gawang Belanda pada Senin di Jerman. Tidak ada perubahan di lini pertahanan. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, dan Jurriën Timber akan menjadi starter, dari kanan ke kiri.

Koopmeiners, yang masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Yunani, akan mengisi posisi De Jong di lini tengah. Joey Veerman dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tersebut di timnas Belanda.

Iklan Iklan

Tidak ada nama baru pula di lini depan Belanda. Crysencio Summerville membuka skor saat melawan Yunani dan kembali mendapat kesempatan di sisi kanan. Donyell Malen, yang juga mencetak gol, akan menjadi ujung tombak, sementara Cody Gakpo diharapkan menghadirkan ancaman dari sisi kiri.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya GER UEFA Nations League A 14.45 NED Tonton

Belanda memuncaki grup B Liga Nations dengan sebelas poin dari lima pertandingan. Jerman tertinggal tiga poin dari tim asuhan Xavi dan berada di posisi ketiga.

Jerman menambah kepercayaan diri pada Jumat lewat kemenangan 1-3 dalam laga tandang melawan Serbia. Florian Wirtz termasuk di antara pencetak gol bagi tim asuhan Jürgen Klopp.

Iklan

Belanda dan Jerman juga bertemu di Amsterdam pada September. Tim tamu tampak akan menang, hingga Gakpo mencetak gol penyama kedudukan 1-1 pada masa tambahan waktu.

Ini akan menjadi pertemuan ke-50 kedua negara. Jerman menang 18 kali, sedangkan Belanda meraih 12 kemenangan. Sebanyak 19 pertemuan berakhir imbang. Belanda mencetak 80 gol dan kebobolan 91 gol.

Iklan

Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.