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Timnas Belanda akan menghadapi Jerman pada Senin, tiga hari setelah kemenangan telak 7-0 atas Yunani di Johan Cruyff Arena. Pelatih timnas Xavi menunjuk Teun Koopmeiners sebagai pengganti Frenkie de Jong, demikian prediksi Voetbalzone. Laga sengit di Olympiastadion, Berlin, dimulai pukul 20.45 dan disiarkan langsung di NPO3.

De Jong mundur karena cedera pada Sabtu dan karena itu absen di Berlin. Sebelumnya, Xavi juga telah mencoret nama Virgil van Dijk dan Brian Brobbey, yang absen dalam kemenangan tujuh gol atas Yunani.

Bart Verbruggen akan mengawal gawang Belanda di Jerman pada Senin. Tidak ada perubahan di lini belakang, sehingga Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, dan Jurriën Timber akan menjadi starter, berurutan dari kanan ke kiri.

Koopmeiners, yang tampil sebagai pemain pengganti melawan Yunani, akan menempati posisi De Jong di lini tengah. Joey Veerman dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tersebut bagi timnas Belanda.

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Tidak ada nama baru pula di lini depan Belanda. Crysencio Summerville membuka skor saat melawan Yunani dan kembali mendapat kesempatan di sisi kanan. Donyell Malen, yang juga mencetak gol dalam laga itu, akan menjadi penyerang paling depan, sementara Cody Gakpo diharapkan menghadirkan ancaman dari sisi kiri.

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Belanda memuncaki grup B Liga Negara UEFA dengan sebelas poin dari lima pertandingan. Jerman berada tiga poin di belakang tim asuhan Xavi dan menempati posisi ketiga.

Jerman menambah kepercayaan diri pada Jumat berkat kemenangan tandang 3-1 atas Serbia. Florian Wirtz termasuk di antara pencetak gol bagi tim asuhan Jürgen Klopp.

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Belanda dan Jerman juga bertemu di Amsterdam pada September. Tim tamu tampak akan menang sampai Gakpo menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada masa tambahan waktu.

Ini akan menjadi pertemuan ke-50 kedua negara. Jerman menang delapan belas kali, sedangkan Belanda meraih dua belas kemenangan. Sebanyak sembilan belas pertandingan berakhir imbang. Belanda mencetak 80 gol dan kebobolan 91 gol.

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Prediksi susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.