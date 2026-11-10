Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: pilihan sulit bagi Xavi di lini pertahanan

Timnas Belanda melanjutkan kiprahnya di Nations League dengan menjamu Yunani pada Jumat. Xavi harus menentukan pengganti kapten Virgil van Dijk dan Brian Brobbey yang cedera. Laga di Johan Cruyff Arena dimulai pukul 20.45 dan dapat disaksikan secara langsung di NPO3.

Van Dijk dan Brobbey mundur dari skuad timnas Belanda pada Senin. Xavi tidak memanggil pemain lain untuk menggantikan bek dan penyerang tersebut, sehingga akan menghadapi Yunani dengan 23 pemain.

Bart Verbruggen tampil gemilang bersama Brighton & Hove Albion dan akan mengawal gawang Belanda. Jurriën Timber, yang bersama Arsenal memuncaki klasemen Liga Primer Inggris, akan tampil sebagai bek kanan. Ia menggeser Denzel Dumfries, yang dicadangkan José Mourinho di Real Madrid.

Ian Maatsen akan menjadi starter di sisi kiri karena Micky van de Ven bergeser ke jantung pertahanan. Jan Paul van Hecke menjadi bek tengah lainnya bagi Belanda, yang bangkit dari ketertinggalan 2-0 saat bertandang ke Yunani dan meraih satu poin lewat hasil imbang 2-2.

Frenkie de Jong, yang terakhir kali membela Belanda di Piala Dunia, kembali bugar dan langsung masuk susunan pemain utama. Joey Veerman dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tengah Belanda di Arena pada Jumat.

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Mexx Meerdink tampil mengesankan pada periode laga internasional sebelumnya, tetapi Donyell Malen akan menjadi starter sebagai penyerang tengah. Crysencio Summerville kini menjadi pilihan utama di sisi kanan, sementara Cody Gakpo diharapkan menghadirkan ancaman dari sisi kiri.

Prediksi susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.