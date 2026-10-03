Timnas Belanda menutup periode laga internasionalnya pada Minggu malam dengan pertandingan kandang melawan Serbia. Pelatih Xavi Hernández mengumumkan pada konferensi pers hari Sabtu bahwa ia akan melakukan perubahan dalam susunan pemainnya, meski seperti biasa ia tidak menyebut nama. Berikut prediksi susunan pemain versi Voetbalzone.

Setelah pertandingan melawan Jerman, Serbia, dan Yunani, Belanda akan kembali menghadapi Serbia pada Minggu di Eindhoven. Ini akan menjadi pertandingan keempat dalam hanya sebelas hari, sebuah situasi yang tidak disukai Xavi dan memaksanya menyesuaikan formasi intinya.

"Kami sudah berusaha memulihkan kondisi dengan baik," jawab Xavi saat ditanya soal kebugaran skuad. "Kami tidak punya banyak waktu. Empat pertandingan dalam periode yang sangat singkat terlalu banyak bagi para pemain. Tapi kalender pertandingan memang seperti itu, kami harus menyesuaikan diri."

"Kami harus memulihkan para pemain, mereka harus tetap segar. Kami sudah berusaha menjaga mereka. Pada Minggu kami memiliki seluruh 23 pemain yang tersedia untuk bertarung."

"Biasanya kami ingin sedikit menyegarkan tim," lanjut Xavi soal susunan pemain. "Mari kita lihat besok (Minggu, red.) bagaimana kondisi para pemain. Tapi jika Anda bermain setiap dua atau tiga hari, Anda memang harus melakukan beberapa perubahan."

Bart Verbruggen adalah pilihan nomor satu dan biasanya akan berdiri di bawah mistar di Philips Stadion. Denzel Dumfries (kanan) dan Micky van de Ven (kiri) mengisi posisi bek sayap. Di jantung pertahanan kemungkinan ada perubahan, karena Jurriën Timber, starter saat melawan Yunani, belum lama ini baru kembali dari cedera pangkal paha yang membandel.

Xavi, yang menjalin kontak dengan klub-klub para pemain, tampaknya tidak akan mengambil risiko terhadap bek Arsenal itu pada fase sibuk musim ini. Penggantinya yang paling logis adalah Nathan Aké, yang akan berduet dengan Virgil van Dijk. Sang kapten bersiap menjalani penampilan internasionalnya yang ke-100.

Joey Veerman tetap dipertahankan di lini tengah, sementara dua perubahan lain akan dilakukan di sektor tersebut. Guus Til dan Quinten Timber, yang tampil kurang baik melawan Yunani, akan digantikan masing-masing oleh Tijjani Reijnders dan Ryan Gravenberch.

Di lini depan juga ada satu perubahan. Noa Lang termasuk di antara pemain yang paling menonjol pada babak kedua di Thessaloniki dan akan diberi kesempatan tampil menggantikan Ruben van Bommel. Penyerang tengah Mexx Meerdink dan winger kanan Crysencio Summerville mempertahankan tempat mereka di starting XI.

Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Aké, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.



