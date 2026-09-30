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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain tim nasional Belanda: Xavi mengubah timnya di dua lini

Greece vs Netherlands
Greece
Netherlands
UEFA Nations League A

Timnas Belanda melanjutkan Nations League pada Kamis dengan laga tandang di markas Yunani. Pelatih Xavi mengubah timnya di dua posisi, seperti diprediksi Voetbalzone. Duel Oranje dimulai pukul 20.45 dan disiarkan langsung di NPO3. 

Bart Verbruggen tetap mendapat kepercayaan dari Xavi dan akan berdiri di bawah mistar. Denzel Dumfries (kanan) dan Micky van de Ven (kiri) menjadi bek sayap dalam lini pertahanan empat pemain yang diterapkan pelatih asal Spanyol itu.

Xavi mencoret Jan Paul van Hecke dari posisi bek tengah setelah penampilannya melawan Serbia. Theo Janssen di Rondo bahkan menyebut bek itu sebagai 'mata rantai terlemah timnas Belanda'. Kini Jurriën Timber mendapat kesempatan untuk bermain di sebelah kapten Virgil van Dijk.

Tidak ada kejutan di lini tengah Oranje. Artinya, Joey Veerman kembali tampil sejak menit awal dan Ryan Gravenberch serta Tijjani Reijnders juga mendapat tempat di starting XI.

Ruud Gullit di Rondo sangat memuji etos kerja Crysencio Summerville dan Mexx Meerdink, yang mencetak dua gol pada Minggu di Beograd. Kedua penyerang itu juga akan menjadi starter melawan Yunani.

UEFA Nations League A
Greece crest
Greece
GRE
Netherlands crest
Netherlands
NED

Xavi harus mencoret nama Cody Gakpo karena cedera, sehingga ia meninggalkan pemusatan latihan Oranje. Ruben van Bommel kini mendapat kesempatan untuk membuktikan diri sebagai sayap kiri.

Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.

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