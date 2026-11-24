Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

PSV melanjutkan kiprahnya di fase liga Liga Champions pada Selasa dengan bertandang ke markas Real Madrid. Pertanyaan besarnya: siapa yang menggantikan Mauro Júnior yang cedera di lini tengah? Pertandingan di Santiago Bernabéu dimulai pukul 21.00 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport Select.

Matej Kovar akan menjaga gawang PSV di Madrid. Sergiño Dest di kanan dan Filip Kostic di kiri mengisi posisi bek sayap tim tamu. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo menjadi duet bek tengah PSV.

Akibat cedera Mauro, Guus Til bergeser ke lini tengah tim asal Eindhoven itu. Lini ini dilengkapi gelandang bertahan Kodai Sano dan Sven Mijnans.

Til menjadi starter di lini tengah sehingga Ricardo Pepi memulai laga melawan Real sebagai penyerang terdepan. Ivan Perisic bertugas memasok bola dari sisi kanan, sementara Ruben van Bommel memulai laga di kiri.

Iklan Iklan

PSV mendapat suntikan kepercayaan diri pada Sabtu lalu di Vriendenloterij Eredivisie. Pemuncak klasemen itu sama sekali tidak kesulitan menghadapi NEC dan meninggalkan Nijmegen dengan kemenangan telak 4-1.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 PSV Tonton

Real beruntung saat menjamu Celta de Vigo. Carlos Espi mencetak gol penentu kemenangan 2-1 lima menit menjelang akhir laga. Hasil itu membuat tim asuhan José Mourinho tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen FC Barcelona.

Raksasa Spanyol itu memuncaki klasemen fase liga Liga Champions bersama tim lain dengan 12 poin dari empat kemenangan. Hanya Paris Saint-Germain yang juga mampu meraih jumlah poin tersebut.

Iklan

PSV berada di peringkat ke-24, tepat cukup untuk mendapatkan tempat di babak kualifikasi play-off. Tim asal Eindhoven itu mengumpulkan empat poin dari empat laga pertama.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.