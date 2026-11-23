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PSV melanjutkan fase liga Liga Champions dengan bertandang ke markas Real Madrid pada Selasa. Pertanyaan besarnya: siapa yang menggantikan Mauro Júnior yang cedera di lini tengah? Laga di Santiago Bernabéu dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Matej Kovar akan menjaga gawang PSV di Madrid. Sergiño Dest di kanan dan Filip Kostic di kiri akan menempati posisi bek sayap tim tamu. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo menjadi duet bek tengah PSV.

Akibat cedera Mauro, Guus Til bergeser ke lini tengah tim Eindhoven. Lini ini dilengkapi gelandang bertahan Kodai Sano dan Sven Mijnans.

Til bermain di lini tengah sehingga Ricardo Pepi akan menjadi penyerang paling depan saat menghadapi Real. Ivan Perisic bertugas menyuplai bola dari kanan, sementara Ruben van Bommel bermain di kiri.

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PSV mendapat suntikan kepercayaan diri di Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu lalu. Sang pemuncak klasemen tidak menemui kesulitan menghadapi NEC dan meninggalkan Nijmegen dengan kemenangan telak 1-4.

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Real nyaris gagal menang saat menjamu Celta de Vigo. Carlos Espi menjadi penentu kemenangan lewat gol yang mengubah skor menjadi 2-1, lima menit sebelum laga berakhir. Hasil ini membuat tim asuhan José Mourinho tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen FC Barcelona.

Raksasa Spanyol itu berada di puncak klasemen bersama dalam fase liga Liga Champions, dengan 12 poin dari empat kemenangan. Hanya Paris Saint-Germain yang mampu mengumpulkan jumlah poin yang sama.

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PSV berada di posisi ke-24, tepat cukup untuk mendapat tempat di babak kualifikasi play-off. Tim Eindhoven mengumpulkan empat poin dari empat laga pertama.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.