Perkiraan susunan pemain PSV: siapa yang menggantikan Ruben van Bommel di Porto?

PSV mengincar penebusan setelah kekalahan memalukan 2-1 dari ADO Den Haag pada Sabtu. Mereka punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan saat bertandang ke markas FC Porto pada Selasa dalam fase liga Liga Champions. Siapa yang akan ditunjuk Peter Bosz untuk menggantikan Ruben van Bommel yang cedera? Laga di Portugal dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport 1 dan Ziggo Sport Totaal.

Bosz tidak memiliki kekhawatiran di lini pertahanan. Matej Kovár akan menjaga gawang di Porto, dengan Sergiño Dest (kanan) dan Filip Kostic (kiri) menjadi starter di posisi bek sayap PSV. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo akan mengisi jantung pertahanan tim asal Eindhoven itu di Portugal.

Kodai Sano dan Mauro Júnior kembali bertugas menjaga kendali di lini tengah PSV. Guus Til, yang cukup bugar untuk menjadi starter, akan menjadi penghubung dengan lini serang tim tamu.

Pada Senin, diketahui bahwa Van Bommel belum cukup bugar untuk laga tandang ke Porto. Karena itu, Ivan Perisic, yang duduk di bangku cadangan saat menghadapi ADO, akan bermain sebagai sayap kiri. Esmir Bajraktarevic akan memulai laga di sayap kanan, sementara Sven Mijnans kembali menjadi penyerang paling depan dalam formasi 4-2-3-1 Bosz.

PSV memang mempermalukan diri sendiri dengan kekalahan 2-1 dari tim papan bawah ADO. FC Porto tidak bertanding pada akhir pekan lalu. Tim asuhan Francesco Farioli memulai kiprahnya di Liga Champions dengan kekalahan 0-2 dari Manchester City dan kekalahan 3-2 saat bertandang ke markas Real Betis.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Til; Bajraktarevic, Mijnans, Perisic.