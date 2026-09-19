Perkiraan susunan pemain PSV: Bosz putuskan soal pahlawan hattrick Mijnans

PSV menghadapi tugas berat pada Minggu untuk mengalahkan FC Twente di De Grolsch Veste. Peter Bosz sebagian besar tetap mempertahankan formasi yang pekan lalu menang 4-1 atas Sparta Rotterdam. Duel di Enschede dimulai pada pukul 14.30 dan disiarkan langsung di ESPN 3.

Matej Kovar tampak kurang meyakinkan saat gol 0-1 Sparta, tetapi bagi Bosz itu bukan alasan untuk mencadangkan sang kiper. Di lini belakang PSV juga tidak ada perubahan: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, dan Mauro Júnior mendapat tempat di starting XI.

Paul Wanner dan Kodai Sano, yang mencetak gol saat menghadapi PSV, harus memastikan kontrol di lini tengah saat melawan Twente. Guus Til menjadi pemain yang paling maju di lini tengah tim tamu dari Eindhoven.

Bosz melakukan rotasi besar-besaran saat menghadapi Sparta dan memberi Sven Mijnans kesempatan sebagai penyerang tengah. Pemain yang aslinya berposisi sebagai gelandang itu langsung mencetak hat-trick. Namun, ia kembali digantikan Ricardo Pepi. Ivan Perisic (kanan) dan Ruben van Bommel (kiri) juga kembali ke lini depan PSV.

PSV menang 4-1 atas Sparta setelah start yang buruk dan kini memimpin klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Twente menempatkan diri di papan atas bawah berkat kemenangan 2-0 atas juru kunci ADO Den Haag.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.