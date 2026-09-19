Perkiraan susunan pemain PSV: Bosz putuskan soal pahlawan hat-trick Mijnans

PSV menanti tugas berat pada hari Minggu untuk mengalahkan FC Twente di De Grolsch Veste. Peter Bosz sebagian besar tetap mempertahankan formasi yang pekan lalu menang 4-1 atas Sparta Rotterdam. Duel di Enschede dimulai pukul 14.30 dan disiarkan langsung di ESPN 3.

Matej Kovar tampil kurang baik saat gol 0-1 Sparta, tetapi bagi Bosz hal itu bukan alasan untuk mencadangkan sang kiper. Di lini belakang PSV juga tidak ada perubahan: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, dan Mauro Júnior mendapat tempat di starting XI.

Paul Wanner dan Kodai Sano, yang mencetak gol saat melawan PSV, harus menghadirkan kontrol di lini tengah saat menghadapi Twente. Guus Til menjadi sosok yang bermain paling ke depan di lini tengah tim tamu dari Eindhoven.

Bosz melakukan banyak rotasi saat menghadapi Sparta dan memberi kesempatan kepada Sven Mijnans sebagai penyerang tengah. Pemain yang aslinya berposisi sebagai gelandang itu langsung mencetak hat-trick. Namun, ia kembali memberi tempat kepada Ricardo Pepi. Ivan Perisic (kanan) dan Ruben van Bommel (kiri) juga kembali ke lini depan PSV.

PSV menang 4-1 atas Sparta setelah start yang buruk dan menjadi pemuncak klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Twente menempatkan diri di papan atas bawah setelah menang 2-0 atas juru kunci ADO Den Haag.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.