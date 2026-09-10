Perkiraan susunan pemain PSV: Bosz mengubah lini pertahanan dan lini tengah

PSV memulai petualangan di fase liga Liga Champions pada Kamis melawan Shakhtar Donetsk. Peter Bosz melakukan beberapa perubahan, seperti diprediksi Voetbalzone. Pertemuan di Philips Stadion dimulai pada pukul 18.45 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport Select.

Matej Kovar berdiri di bawah mistar untuk PSV, yang ingin melanjutkan performa bagus di Vriendenloterij Eredivisie ke Eropa. Sergiño Dest mengisi sisi kanan, sementara Filip Kostic menjalani debut sebagai starter di sisi kiri. Semua ini karena skorsing untuk Mauro Júnior.

Lutsharel Geertruida memberikan kesan kuat Sabtu lalu melawan Ajax (menang 1-3) dan bahkan mencetak gol dengan cara yang indah. Armando Obispo menjadi tandemnya di jantung pertahanan melawan Shakhtar.

Bosz di lini tengah tidak memilih Noah Fernandez, melainkan Paul Wanner, yang masuk sebagai pemain pengganti dengan baik saat melawan Ajax pada Sabtu. Kodai Sano dan Guus Til melengkapi lini tengah PSV pada Kamis.

Pelatih PSV itu tetap mempertahankan nama-nama yang sudah familiar di lini depan. Ivan Perisic yang tak kenal lelah menjadi winger kanan, dengan Ruben van Bommel yang banyak dibicarakan di sisi kiri. Ricardo Pepi menjadi titik tumpu di lini depan bagi juara bertahan liga.

PSV memompa kepercayaan diri yang diperlukan pada Sabtu lewat kemenangan 1-3 atas Ajax. Shakhtar menang saat bertandang ke markas FC Karpaty Lviv (1-2) dan menempati posisi kedua di kompetisi Ukraina.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.