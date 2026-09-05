Perkiraan susunan pemain PSV: Bosz mengejutkan dengan pilihan di lini depan

PSV akan menghadapi Ajax pada Sabtu dalam laga big match di Eredivisie Vriendenloterij. Peter Bosz melakukan satu perubahan di lini depan, seperti diprediksi Voetbalzone. Ajax vs PSV dimulai pada pukul 20.00 dan dapat disaksikan secara langsung melalui ESPN 1.

Peter Bosz memilih Matej Kovar di bawah mistar gawang tim tamu dari Eindhoven. Sergiño Dest dan Mauro Júnior akan bermain melawan Ajax masing-masing sebagai bek kanan dan bek kiri. Ryan Flamingo dan Armando Obispo kembali menjadi bek tengah PSV. Dengan demikian, Lutsharel Geertruida kembali harus menunggu.

Sven Mijnans mencetak gol dengan cara yang indah melawan FC Utrecht pekan lalu dan sebagai ganjarannya mendapat peran sebagai nomor 10 saat menghadapi Ajax. Kodai Sano dan Noah Fernandez melengkapi lini tengah PSV dalam big match Eredivisie ini.

Pepi absen melawan Ajax

Ricardo Pepi tidak berada dalam performa terbaik dalam beberapa pekan terakhir. Karena itu, Bosz kembali mengandalkan Guus Til sebagai striker utama tim tamu, terutama karena kemampuan larinya. Ivan Perisic (kanan) dan Ruben van Bommel (kiri) mengisi kedua sisi sayap di Johan Cruijff ArenA.

PSV tampil mengesankan dengan kemenangan 1-6 atas FC Utrecht, yang terutama tak berdaya pada fase akhir pertandingan saat menghadapi juara bertahan liga. Hal itu tentu akan memberi kepercayaan diri tambahan kepada tim asuhan Bosz menjelang duel besar melawan Ajax.

Perkiraan susunan pemain PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.