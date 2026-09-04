Perkiraan susunan pemain PSV: Bosz membuat kejutan dengan pilihan di lini depan

PSV akan menghadapi Ajax pada Sabtu dalam laga besar di Eredivisie Vriendenloterij. Peter Bosz melakukan satu perubahan di lini depan, demikian prediksi Voetbalzone. Ajax vs PSV dimulai pukul 20.00 dan dapat disaksikan secara langsung melalui ESPN 1.

Peter Bosz memilih Matej Kovar di bawah mistar gawang tim tamu dari Eindhoven. Sergiño Dest dan Mauro Júnior akan tampil melawan Ajax masing-masing sebagai bek kanan dan bek kiri. Ryan Flamingo dan Armando Obispo kembali menjadi duet bek tengah PSV. Lutsharel Geertruida jadi kembali harus menunggu.

Sven Mijnans mencetak gol indah melawan FC Utrecht pekan lalu dan mendapat ganjaran berupa peran sebagai gelandang nomor 10 saat menghadapi Ajax. Kodai Sano dan Noah Fernandez melengkapi lini tengah PSV dalam laga besar Eredivisie ini.

Pepi absen melawan Ajax

Ricardo Pepi tidak berada dalam performa terbaik dalam beberapa pekan terakhir. Karena itu, Bosz kembali mengandalkan Guus Til sebagai penyerang tengah tim tamu, terutama karena kemampuan larinya. Ivan Perisic (kanan) dan Ruben van Bommel (kiri) mengisi kedua sisi sayap di Johan Cruijff ArenA.

PSV tampil mengesankan lewat kemenangan 1-6 atas FC Utrecht, yang terutama pada fase akhir laga tak berdaya menghadapi juara bertahan Liga Belanda itu. Hasil tersebut tentu memberi kepercayaan diri tambahan bagi tim asuhan Bosz menjelang duel panas melawan Ajax.

Perkiraan susunan pemain PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.