PSV memulai petualangan di fase liga Liga Champions pada Kamis melawan Shakhtar Donetsk. Peter Bosz melakukan sejumlah perubahan, demikian prediksi Voetbalzone. Pertemuan di Philips Stadion dimulai pukul 18.45 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Matej Kovar akan berdiri di bawah mistar untuk PSV, yang ingin melanjutkan performa bagus di Vriendenloterij Eredivisie ke pentas Eropa. Sergiño Dest mengisi sisi kanan, sementara Filip Kostic menjalani debut sebagai starter di sisi kiri. Semua ini terjadi karena skorsing untuk Mauro Júnior.

Lutsharel Geertruida memberikan kesan kuat Sabtu lalu melawan Ajax (menang 1-3) dan bahkan mencetak gol dengan cara yang indah. Armando Obispo menjadi pasangannya di jantung pertahanan saat menghadapi Shakhtar.

Bosz tidak memilih Noah Fernandez di lini tengah, melainkan Paul Wanner, yang tampil kuat sebagai pemain pengganti saat melawan Ajax pada Sabtu. Kodai Sano dan Guus Til melengkapi lini tengah PSV pada Kamis.

Pelatih PSV itu tetap mempertahankan nama-nama yang sudah dipercaya di lini depan. Ivan Perisic yang tak kenal lelah menjadi sayap kanan, dengan Ruben van Bommel yang banyak dibicarakan di sisi kiri. Ricardo Pepi menjadi titik tumpu di lini depan bagi juara bertahan liga itu.

PSV memetik kepercayaan diri yang dibutuhkan pada Sabtu lewat kemenangan 1-3 atas Ajax. Shakhtar menang saat bertandang ke markas FC Karpaty Lviv (1-2) dan menempati posisi kedua di kompetisi Ukraina.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.