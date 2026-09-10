PSV memulai petualangan di fase liga Liga Champions pada Kamis melawan Shakhtar Donetsk. Peter Bosz melakukan perubahan di beberapa posisi, seperti diprediksi Voetbalzone. Pertemuan di Philips Stadion itu dimulai pukul 18.45 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Matej Kovar akan berdiri di bawah mistar untuk PSV, yang ingin melanjutkan performa bagus di Eredivisie Vriendenloterij ke Eropa. Sergiño Dest mengisi sisi kanan, sementara Filip Kostic menjalani debutnya sebagai starter di sisi kiri. Semua ini karena skorsing yang menimpa Mauro Júnior.

Lutsharel Geertruida membuat kesan kuat Sabtu lalu melawan Ajax (menang 1-3) dan bahkan mencetak gol dengan cara yang indah. Armando Obispo menjadi pasangannya di jantung pertahanan saat menghadapi Shakhtar.

Bosz di lini tengah tidak memilih Noah Fernandez, melainkan Paul Wanner, yang tampil impresif sebagai pemain pengganti pada Sabtu melawan Ajax. Kodai Sano dan Guus Til melengkapi lini tengah PSV pada Kamis.

Pelatih PSV itu mempertahankan nama-nama yang sudah familiar di lini depan. Ivan Perisic yang tak kenal lelah menjadi winger kanan, dengan Ruben van Bommel yang banyak dibicarakan di sisi kiri. Ricardo Pepi menjadi target man di lini depan bagi juara bertahan liga itu.

PSV memompa kepercayaan diri yang diperlukan pada Sabtu dengan kemenangan 1-3 atas Ajax. Shakhtar menang saat bertandang ke markas FC Karpaty Lviv (1-2) dan menempati posisi kedua di kompetisi Ukraina.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.