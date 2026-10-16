PSV akan menghadapi tim papan bawah ADO Den Haag pada Sabtu. Menjelang duel melawan FC Porto di Liga Champions, Peter Bosz diprediksi mengubah susunan timnya di beberapa posisi, menurut Voetbalzone. Pertandingan di Den Haag dimulai pukul 16.30 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Bosz puas dengan penampilan Matej Kovar saat menghadapi RB Leipzig, sehingga sang kiper juga akan menjadi starter melawan ADO. Sergiño Dest mengisi posisi bek kanan dan Filip Kostic bek kiri. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo diistirahatkan, sehingga Ryan Flamingo dan Yarek Gasiorowski akan menjadi starter di jantung pertahanan.

Mauro Júnior kembali menjadi starter sebagai gelandang bertahan. Noah Fernandez menggantikan Kodai Sano, yang juga diistirahatkan Bosz menjelang laga tandang melawan FC Porto. Guus Til melengkapi lini tengah PSV di Den Haag.

Dennis Man kembali mendapat kesempatan di sisi kanan lini depan, sementara Ivan Perisic bergeser ke sisi kiri. Ruben van Bommel akan mengawali laga dari bangku cadangan PSV. Sven Mijnans kembali menjadi tumpuan di lini depan tim kandidat juara itu.

PSV pun mengincar hasil yang bisa menebus kekalahan 1-0 dari RB Leipzig. ADO meraih satu poin di markas Telstar (2-2), dalam pertandingan yang membuat tim asal Den Haag itu bermain dengan sepuluh orang untuk waktu yang lama setelah Milan Hokke mendapat kartu merah.

Pertandingan berikutnya HAA Eredivisie 10.30 PSV

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.