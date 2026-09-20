Perkiraan susunan pemain PSV: Bosz ambil keputusan soal pahlawan hattrick, Mijnans

PSV menghadapi tugas berat pada Minggu untuk mengalahkan FC Twente di De Grolsch Veste. Peter Bosz sebagian besar tetap mempertahankan formasi yang pekan lalu menang 4-1 atas Sparta Rotterdam. Duel di Enschede dimulai pukul 14.30 dan disiarkan langsung di ESPN 3.

Matej Kovar tidak tampil meyakinkan saat gol 0-1 Sparta, tetapi bagi Bosz itu bukan alasan untuk mencadangkan sang kiper. Di lini belakang PSV juga tidak ada perubahan: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, dan Mauro Júnior mendapat tempat di starting XI.

Paul Wanner dan Kodai Sano, yang mencetak gol saat melawan PSV, harus memberikan kontrol di lini tengah saat menghadapi Twente. Guus Til menjadi pemain yang paling maju di lini tengah tim tamu dari Eindhoven.

Bosz melakukan banyak rotasi saat melawan Sparta dan memberi Sven Mijnans kesempatan sebagai penyerang tengah. Gelandang asli itu langsung mencetak hattrick. Namun, ia kembali memberi tempat kepada Ricardo Pepi. Ivan Perisic (kanan) dan Ruben van Bommel (kiri) juga kembali ke lini depan PSV.

PSV menang 4-1 atas Sparta setelah awal yang buruk dan kini memimpin klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Twente menempatkan diri di papan atas bawah setelah menang 2-0 atas juru kunci ADO Den Haag.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.