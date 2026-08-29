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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain PSV: apakah Geertruida akan menjalani debutnya di starting XI?

FC Utrecht vs PSV
FC Utrecht
PSV
Eredivisie

PSV akan bertandang ke markas FC Utrecht pada Minggu. Akankah Peter Bosz memberi Lutsharel Geertruida debut sebagai starter bagi tim tamu? Big match di De Galgenwaard dimulai pada 12.15 dan disiarkan langsung di ESPN 2. 

Sergiño Dest akan bermain sebagai bek kanan di Utrecht, dengan Mauro Júnior menempati posisi inti di sisi kiri. Armando Obispo akan didampingi Geertruida di jantung pertahanan, yang mengambil alih tempat Ryan Flamingo.

Guus Til, Kodai Sano, dan Noah Fernandez kembali membentuk lini tengah juara bertahan Eredivisie itu saat menghadapi Utrecht. Karena itu, rekrutan musim panas Sven Mijnans harus bersabar dan berharap mendapat kesempatan sebagai pemain pengganti.

Ruben van Bommel, yang tampil dalam performa terbaik saat melawan FC Groningen, akan mengisi sisi kiri lini depan. Ivan Perisic menjadi pemasok bola dari kanan, dengan Ricardo Pepi sebagai target man di tim racikan Bosz.

PSV memulai laga melawan Groningen dengan tersendat, tetapi akhirnya menang 5-1. Utrecht kehilangan poin di detik-detik akhir saat bertandang ke markas Sparta Rotterdam: 3-3. 

Eredivisie
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
PSV crest
PSV
PSV

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar, Mauro Junior, Obispo, Geertruida, Dest, Til, Sano, Fernandez, Van Bommel, Pepi, Perisic.

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