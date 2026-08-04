Pada pukul 20.00, NEC akan memulai laga pertama dari dua pertemuan melawan Olympiakos di putaran ketiga kualifikasi Liga Champions di Piraeus. Sebelas pemain mana yang akan diturunkan Dick Schreuder? Voetbalzone tidak memperkirakan adanya kejutan dari kubu Nijmegen.

Schreuder memilih sebelas pemain yang sama yang tampil sebagai starter akhir pekan lalu melawan Sevilla (1-2). Gonzalo Crettaz kembali menjaga gawang NEC. Untuk pemain Argentina itu, sang pelatih tetap mempertahankan trio lini belakang yang juga kerap bermain bersama selama pramusim.

Tobias Storm, Philippe Sandler, dan Deveron Fonville membentuk lini belakang, sama seperti saat melawan Sevilla dan SV Elversberg. Di lini tengah, Darko Nejasmic dan Kodai Sano menjadi gelandang bertahan, sementara Sami Ouaissa dan Clement Bischoff mengisi sisi sayap.

Kapten Tjaronn Chery dan Noé Lebreton diberi kebebasan untuk menghadirkan ancaman dari belakang penyerang. Chery yang berusia 37 tahun masih membuktikan dirinya sangat bernilai bagi NEC dan juga akan menjadi starter di Piraeus.

Bryan Linssen menjadi ujung tombak. Penyerang berusia 36 tahun itu sudah banyak mengalami hal dalam kariernya, tetapi akan tampil untuk pertama kalinya di kualifikasi Liga Champions.

Perkiraan susunan pemain NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Bischoff; Lebreton, Chery; Linssen.



