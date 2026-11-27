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Feyenoord akan menjamu Ajax di De Kuip pada Minggu siang dan berharap bisa mengakhiri rentetan hasil yang sangat mengecewakan dalam De Klassieker. Menjelang laga besar ini, Giovanni van Bronckhorst dihadapkan pada sejumlah pilihan sulit, terutama di jantung pertahanan dan posisi ujung tombak.

Feyenoord kalah dalam empat pertandingan terakhir dan kini sudah tujuh laga tanpa kemenangan. Tim asal Rotterdam itu takluk 2-3 dari sesama klub kota mereka, Excelsior, akhir pekan lalu, lalu kalah 0-1 dari FC Porto di kompetisi Eropa pada Selasa.

Meski kalah dari tim asal Portugal tersebut, Van Bronckhorst kemungkinan mendapat suntikan kepercayaan diri dari penampilan timnya. Karena itu, ia tampaknya tidak akan melakukan banyak perubahan pada susunan pemain inti untuk menghadapi Ajax.

Florian Kastenmeier diperkirakan tetap menjadi penjaga gawang utama Feyenoord. Kiper asal Jerman itu tampil meyakinkan saat menjalani debutnya melawan FC Porto, setelah Tjark Ernst kehilangan tempat di susunan pemain inti akibat performa yang mengecewakan.

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Di jantung pertahanan, Van Bronckhorst harus mengambil keputusan menarik. Thijs Kraaijeveld dan Mika Mármol tampil solid sebagai duet bek tengah melawan FC Porto, sehingga keduanya diperkirakan kembali berpasangan menghadapi Ajax.

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Itu berarti Tsuyoshi Watanabe harus puas duduk di bangku cadangan. Givairo Read dan Javi López diperkirakan menjadi starter di kedua sisi pertahanan, sementara lini tengah kemungkinan diisi Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, dan Oussama Targhaline.

Kabar baik bagi Feyenoord adalah kembalinya Anis Hadj Moussa, yang langsung bermain selama 90 menit melawan FC Porto pada Selasa. Penyerang sayap itu diperkirakan kembali beroperasi di sisi kanan saat menghadapi Ajax, dengan Luciano Valente di sisi kiri.

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Tanda tanya terbesar di lini depan ada pada posisi striker. Meski Shaqueel van Persie lebih diutamakan daripada Nacho Ferri pada laga tengah pekan, Van Bronckhorst tampaknya akan kembali memilih penyerang asal Spanyol itu dalam De Klassieker.

Jakub Moder diperkirakan kembali masuk skuad pertandingan Feyenoord setelah lama absen. Jordan Bos, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste, dan Tijme Wessels masih belum bisa bermain.

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De Klassieker sangat penting bagi Feyenoord, yang menempati peringkat kelima Eredivisie dengan 25 poin dari 13 pertandingan. Jika menang, tim asal Rotterdam itu akan menyamai perolehan poin Ajax. Laga di De Kuip dimulai pada Minggu pukul 14.30.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhaline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.