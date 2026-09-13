Perkiraan susunan pemain Feyenoord: varian yang sukses menjadi pilihan utama

Feyenoord memburu balas dendam saat menghadapi PEC Zwolle setelah kalah 5-1 dari FC Barcelona di Liga Champions. Luciano Valente tampaknya akan digeser ke lini serang, seperti diprediksi Voetbalzone. PEC vs Feyenoord dimulai Minggu pukul 16.45 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Tjark Ernst tetap mengawal gawang di Zwolle meski menjalani laga sulit di Barcelona. Givairo Read (kanan) dan Mika Mármol (kiri) menjadi bek sayap Feyenoord. Jeremiah St. Juste dan Tsuyoshi Watanabe membentuk jantung pertahanan tim Rotterdam tersebut.

Charles Vanhoutte dan Gjivai Zechiël kembali mendapat tempat di starting XI lini tengah. Oussama Targhalline masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Barcelona dan Giovanni van Bronckhorst puas dengan penampilannya. "Kami ingin mengubah sedikit pada babak kedua dalam hal pressing, khususnya Valente di sisi sayap agar lebih terlibat dalam permainan. Oussama mengisinya dengan baik, sehingga Anda bisa memberi tekanan sedikit lebih ke depan. Itu adalah kekuatan Targhalline," kata sang pelatih pada Jumat dalam sebuah sesi pers.

Anis Hadj Moussa mengisi sisi kanan lini depan, dengan Luciano Valente beroperasi dari kiri. Nacho Ferri, yang golnya dianulir saat melawan Barcelona karena offside, menjadi ujung tombak Feyenoord di Zwolle.

Feyenoord menang 3-1 saat bertandang ke markas NEC pekan lalu. PEC meraih satu poin yang patut diapresiasi saat melawan Sparta Rotterdam (2-2) dan berada di papan tengah Vriendenloterij Eredivisie.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.