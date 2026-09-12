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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: varian yang sukses mendapat prioritas

PEC Zwolle vs Feyenoord
PEC Zwolle
Feyenoord
Eredivisie

Feyenoord memburu pelampiasan saat menghadapi PEC Zwolle setelah kekalahan 5-1 dari FC Barcelona di Liga Champions. Luciano Valente tampaknya akan digeser ke lini serang, seperti diprediksi Voetbalzone. PEC - Feyenoord dimulai Minggu pukul 16.45 dan bisa disaksikan secara langsung di ESPN 2. 

Tjark Ernst tetap memulai di bawah mistar di Zwolle meski menjalani laga sulit di Barcelona. Givairo Read (kanan) dan Mika Mármol (kiri) menjadi bek sayap Feyenoord. Jeremiah St. Juste dan Tsuyoshi Watanabe membentuk jantung pertahanan tim Rotterdam itu.

Charles Vanhoutte dan Gjivai Zechiël kembali mendapat tempat di starting XI lini tengah. Oussama Targhalline masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Barcelona dan Giovanni van Bronckhorst puas dengan penampilannya. "Kami ingin mengubah sedikit sesuatu pada babak kedua dalam hal melakukan tekanan, terutama Valente di sisi sayap agar lebih terlibat dalam permainan. Oussama mengisinya dengan baik, sehingga Anda bisa memberikan sedikit lebih banyak tekanan ke depan. Itu adalah kekuatan Targhalline," kata sang pelatih pada sesi pers, Jumat.

Anis Hadj Moussa akan mengisi sisi kanan lini depan, dengan Luciano Valente beroperasi dari kiri. Nacho Ferri, yang golnya dianulir saat melawan Barcelona karena offside, menjadi ujung tombak Feyenoord di Zwolle.

Feyenoord menang 3-1 saat bertandang ke markas NEC pekan lalu. PEC meraih satu poin yang patut diapresiasi saat melawan Sparta Rotterdam (2-2) dan berada di papan tengah Vriendenloterij Eredivisie.

Eredivisie
PEC Zwolle crest
PEC Zwolle
ZWO
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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