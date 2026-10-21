Feyenoord kembali beraksi di Liga Champions pada Rabu, menghadapi Real Betis di fase liga. Giovanni van Bronckhorst diprediksi menurunkan tim yang kuat di Spanyol, menurut Voetbalzone. Pertandingan di Sevilla dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Van Bronckhorst memilih Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn, dan Gaoussou Diarra saat menghadapi Telstar Sabtu lalu, dalam laga yang dimenangi Feyenoord 4-3. Ketiganya diperkirakan tidak akan menjadi starter saat melawan Real Betis pada Rabu.

Tjark Ernst akan menjaga gawang Feyenoord, dengan Givairo Read sebagai bek kanan dan Mika Mármol sebagai bek kiri. Jeremiah St. Juste kembali mengisi jantung pertahanan bersama Tsuyoshi Watanabe.

Oussama Targhalline menggantikan Steijn, yang mencetak dua gol ke gawang Telstar, di lini tengah. Charles Vanhoutte dan Gjivai Zechiël melengkapi lini tengah Feyenoord di Spanyol.

Anis Hadj Moussa akan menempati posisi sayap kanan pada Rabu, sementara Luciano Valente kembali ke sayap kiri. Nacho Ferri menjadi ujung tombak dalam sistem tiga penyerang tim tamu.

Feyenoord meraih kemenangan impresif 3-2 atas Como pekan lalu. Real Betis mengalahkan FC Porto 3-2, lalu tiga hari kemudian menelan kekalahan 2-5 di kandang sendiri dari FC Barcelona.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.