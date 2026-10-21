Feyenoord kembali beraksi di Liga Champions pada Rabu, menghadapi Real Betis di fase liga. Giovanni van Bronckhorst diperkirakan menurunkan susunan pemain yang kuat di Spanyol, menurut Voetbalzone. Laga di Sevilla dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Van Bronckhorst menurunkan Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn, dan Gaoussou Diarra saat mengalahkan Telstar 3-4 pada Sabtu lalu. Ketiganya diperkirakan tidak menjadi starter saat menghadapi Real Betis pada Rabu.

Tjark Ernst akan mengawal gawang Feyenoord, dengan Givairo Read sebagai bek kanan dan Mika Mármol sebagai bek kiri. Jeremiah St. Juste kembali ke jantung pertahanan, berduet dengan Tsuyoshi Watanabe.

Oussama Targhalline menggantikan Steijn di lini tengah setelah Steijn mencetak dua gol melawan Telstar. Charles Vanhoutte dan Gjivai Zechiël melengkapi lini tengah Feyenoord di Spanyol.

Anis Hadj Moussa menempati posisi sayap kanan pada Rabu, sementara Luciano Valente kembali ke sayap kiri. Nacho Ferri menjadi penyerang paling depan dalam formasi tiga penyerang tim tamu.

Feyenoord meraih kemenangan impresif 3-2 atas Como pekan lalu. Real Betis mengalahkan FC Porto 3-2, lalu tiga hari kemudian menelan kekalahan 2-5 di kandang dari FC Barcelona.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.