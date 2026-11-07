Perkiraan Susunan Pemain Feyenoord: Van Bronckhorst Lakukan Satu Perubahan

Feyenoord melanjutkan kiprahnya di Vriendenloterij Eredivisie dengan bertandang ke markas sc Heerenveen pada Minggu. Voetbalzone memperkirakan Giovanni van Bronckhorst akan tetap mengandalkan nama-nama yang sudah biasa tampil. Pertandingan di Friesland dimulai pukul 12.15 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Tjark Ernst akan berdiri di bawah mistar gawang di Abe Lenstra Stadion. Dari kanan ke kiri, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol, dan Javi López mengisi lini belakang tim tamu asal Rotterdam. Watanabe, yang kini kembali bugar sepenuhnya, menggantikan Thijs Kraaijeveld, yang bermain melawan Inter pada Selasa. Jerry St. Juste absen karena cedera.

Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël mengisi lini tengah Feyenoord di wilayah utara. Targhalline sempat sedikit sakit dan berlatih secara individu, tetapi cukup bugar untuk menjadi starter.

Tidak ada kejutan di lini depan Feyenoord. Anis Hadj Moussa memulai laga dari sisi kanan, Nacho Ferri menjadi tumpuan serangan di tengah, dan kapten Luciano Valente beroperasi dari sisi kiri.

Reiss Nelson dan Shaqueel van Persie cukup bugar untuk tampil sebagai pemain pengganti, kata Van Bronckhorst dalam sesi bersama media pada Jumat. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Thomas Beelen, dan Jakub Moder tidak bisa dimainkan pada Minggu.

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Feyenoord kehilangan poin saat bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard dan juga kalah 0-3 dari Inter. Heerenveen meraih tiga poin melawan NEC (1-0) dan berada di papan atas lapis kedua.

Perkiraan susunan pemain: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.