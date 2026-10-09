Perkiraan susunan pemain Feyenoord: tim ini harus mengalahkan pemuncak klasemen AZ

Feyenoord akan mencoba merebut posisi puncak dari AZ pada Sabtu. Tim Rotterdam itu akan melakukannya dengan susunan pemain yang sudah familiar, prediksi Voetbalzone. Big match Eredivisie di De Kuip dimulai pada pukul 18.45 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Tjark Ernst akan berdiri di bawah mistar saat menghadapi pemuncak klasemen asal Alkmaar. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, dan Mika Marmól membentuk lini belakang Feyenoord dari kanan ke kiri. Watanabe sudah kembali bugar setelah mengalami cedera saat bersama tim nasional Jepang.

Oussama Targhalline dan Charles Vanhoutte harus menghadirkan kontrol di lini tengah Feyenoord. Gjivai Zechiël, yang telah menjalani debut bersama tim nasional Belanda, menjadi sosok paling menyerang di lini ini.

Anis Hadj Moussa sudah kembali sepenuhnya fit dan akan tampil sebagai starter di posisi sayap kanan andalannya, dengan Luciano Valente yang harus menghadirkan ancaman dari sisi kiri. Nacho Ferri menjadi titik umpan di posisi penyerang tengah.

Jika Feyenoord menang, mereka akan unggul satu poin atas AZ dan posisi puncak akan berada di tangan tim Rotterdam tersebut. Ada rasa percaya diri, karena sebelum jeda internasional mereka menang 0-7 atas PEC Zwolle dan 5-0 atas FC Utrecht.

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 12.45 AZ

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Marmól; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.