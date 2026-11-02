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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Para pemain ini berupaya membuat kejutan melawan Inter

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Champions League

Feyenoord akan menghadapi laga besar di Liga Champions saat Inter bertandang ke De Kuip pada Selasa. Giovanni van Bronckhorst diperkirakan tetap memercayai para pemain andalannya, menurut Voetbalzone. Laga di Rotterdam-Zuid akan dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select. 

Jeremiah St. Juste dan Jakub Moder belum cukup bugar untuk tampil melawan Inter, kata Van Bronckhorst dalam sesi bersama media pada Senin. Shaqueel van Persie dan Reiss Nelson absen saat menghadapi Fortuna Sittard pada Sabtu, tetapi sudah kembali berlatih bersama tim dan bisa dimainkan pada Selasa.

Tjark Ernst akan mengawal gawang saat menghadapi klub besar Italia itu. Givairo Read di kanan dan Javi López di kiri akan mengisi posisi bek sayap Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe dan Mika Mármol akan menjadi duet bek tengah tim asal Rotterdam tersebut.

Van Bronckhorst tetap mengandalkan pilihan yang biasa dimainkan di lini tengah. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël yang bermain lebih maju kembali akan menjadi starter di lini ini.

Tak ada kejutan pula di lini depan. Anis Hadj Moussa seperti biasa akan bermain dari sisi kanan, dengan Luciano Valente di sayap kiri. Nacho Ferri akan menjadi ujung tombak saat menghadapi para bek Inter yang cerdik.

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FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

Feyenoord kehilangan poin berharga saat menghadapi Fortuna pada Sabtu. Fortuna merebut satu poin pada pengujung laga: 1-1. Inter juga mendapat pukulan dalam perburuan gelar Serie A setelah kalah 3-1 dalam derbi melawan AC Milan yang selalu berlangsung sengit.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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