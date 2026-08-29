Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Mármol atau López yang jadi starter sebagai bek kiri?

Feyenoord akan menjamu ADO Den Haag pada Minggu. Giovanni van Bronckhorst tampaknya masih menaruh kepercayaan kepada nama-nama yang sudah mapan, seperti diprediksi Voetbalzone. Pertemuan di De Kuip dimulai pukul 14.30 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Tjark Ernst menjadi penjaga gawang yang diturunkan Feyenoord. Givairo Read dan Mika Mármol akan menjadi bek kanan dan bek kiri melawan ADO. Van Bronckhorst memilih Jeremiah St. Juste dan Tsuyoshi Watanabe sebagai bek tengah.

Pelatih Feyenoord itu tidak merasa perlu melakukan perubahan di lini tengah tim Rotterdam. Karena itu, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, dan kapten Luciano Valente akan tampil sebagai starter di De Kuip.

Van Bronckhorst juga tetap mengandalkan nama-nama yang sudah familiar di lini depan. Gaoussou Diarra karena itu kembali menjadi starter di sisi kiri, dengan Anis Hadj Moussa sebagai rekannya di sisi kanan. Ayase Ueda menjadi penyerang tengah Feyenoord.

Feyenoord menang 5-2 atas SC Cambuur pekan lalu dalam duel yang berlangsung sengit. ADO tak berdaya di kandang sendiri melawan FC Groningen (1-4) dan masih menanti poin pertama mereka musim ini.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.