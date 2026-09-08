Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Hadj Moussa starter melawan FC Barcelona?

Feyenoord membuka musim Liga Champions pada Rabu dengan bertandang ke markas FC Barcelona. Anis Hadj Moussa diprediksi tetap tampil sejak menit awal, menurut Voetbalzone. FC Barcelona vs Feyenoord dimulai pada pukul 18.45 dan disiarkan langsung di saluran utama Ziggo Sport.

Tjark Ernst mengawal gawang tim Rotterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, dan Mika Mármol (dari kanan ke kiri) membentuk lini pertahanan Feyenoord di Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst memilih nama-nama yang sudah familier di lini tengah Feyenoord: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, dan Luciano Valente. Oussama Targhalline boleh berharap mendapat kesempatan tampil sebagai pemain pengganti di Barcelona.

Hadj Moussa, yang melihat kepindahannya ke Al-Ittihad gagal terwujud dan absen dalam laga melawan NEC karena dua kali datang terlambat, memulai pertandingan di lini depan sisi kanan. Nacho Ferri menjadi ujung tombak dan Gaoussou Diarra harus menghadirkan ancaman dari sisi kiri.

Reiss Nelson masih belum memiliki izin kerja dan karena itu absen dari skuad Feyenoord. Jerayno Schalken, yang tampil mengesankan melawan NEC, justru dibawa Van Bronckhorst ke Spanyol.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.