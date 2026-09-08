Feyenoord membuka musim Liga Champions pada Rabu dengan bertandang ke markas FC Barcelona. Anis Hadj Moussa diprediksi tetap tampil sebagai starter, menurut Voetbalzone. FC Barcelona vs Feyenoord dimulai pukul 18.45 dan disiarkan langsung di saluran utama Ziggo Sport.

Tjark Ernst akan mengawal gawang tim Rotterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, dan Mika Mármol (dari kanan ke kiri) membentuk lini pertahanan Feyenoord di Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst memilih nama-nama yang sudah familier di lini tengah Feyenoord: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, dan Luciano Valente. Oussama Targhalline boleh berharap mendapat kesempatan bermain sebagai pemain pengganti di Barcelona.

Hadj Moussa, yang melihat transfer ke Al-Ittihad batal terwujud dan absen dalam duel melawan NEC karena dua kali datang terlambat, akan memulai di lini depan pada sisi kanan. Nacho Ferri menjadi ujung tombak serangan dan Gaoussou Diarra harus menghadirkan ancaman dari sisi kiri.

Reiss Nelson masih belum memiliki izin kerja dan karena itu tidak masuk dalam skuad Feyenoord. Jerayno Schalken, yang tampil mengesankan melawan NEC, justru dibawa Van Bronckhorst ke Spanyol.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.