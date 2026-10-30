Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Giovanni van Bronckhorst menemukan pengganti Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste absen akibat cedera pergelangan kaki saat Feyenoord menghadapi Fortuna Sittard pada Sabtu. Giovanni van Bronckhorst menyampaikan kabar itu dalam konferensi pers Jumat. Laga di De Kuip dimulai pukul 16.30 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 3.

"Saya yakin Jerry tidak akan bermain besok. Kami berharap bisa menyiapkannya untuk pekan depan. Jadi, dia tidak akan masuk skuad," jelas pelatih Feyenoord itu dalam sesi pers di Rotterdam-Zuid, Jumat.

Shaqueel van Persie dan Reiss Nelson sudah kembali berlatih dan semakin dekat dengan comeback di Feyenoord. "Saya memperkirakan keduanya kembali pekan depan. Apakah itu saat melawan Inter atau SC Heerenveen, kami masih harus menunggu." Van Bronckhorst menambahkan dalam kabar terbaru soal kondisi pemain bahwa Gijs Smal sakit pekan ini.

Tjark Ernst akan menjaga gawang saat menghadapi Fortuna. Givairo Read mengisi sisi kanan, sedangkan Javi López, yang tampil apik sebagai pemain pengganti saat melawan PSV, bermain sebagai bek kiri. Tsuyoshi Watanabe dan Mika Mármol menjadi duet bek tengah tim Rotterdam itu.

Nama-nama familier mengisi lini tengah Feyenoord. Charles Vanhoutte dan Oussama Targhalline bertugas menjaga keseimbangan, sementara Gjivai Zechiël mendapat kebebasan untuk mencari gol ke gawang Fortuna.

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Tak ada kejutan di lini depan tuan rumah. Anis Hadj Moussa (kanan) dan Luciano Valente (kiri) mengisi kedua sisi sayap saat menghadapi tim asal Limburg itu. Nacho Ferri menjadi ujung tombak pemuncak klasemen Vriendenloterij Eredivisie tersebut.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.