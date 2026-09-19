Perkiraan susunan pemain Feyenoord: formasi sukses mendapat kesempatan baru

Feyenoord akan menghadapi FC Utrecht pada Minggu dan pelatih Giovanni van Bronckhorst tampaknya akan tetap mempertahankan susunan pemain yang pekan lalu menang 0-7 di markas PEC Zwolle. Duel di De Kuip dimulai pukul 12.15 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 2.

Tjark Ernst kembali berdiri di bawah mistar bagi tim Rotterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, dan Mika Mármol akan membentuk lini belakang dari kanan ke kiri saat menghadapi FC Utrecht.

Juga tidak ada kejutan di lini tengah Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, dan Oussama Targhalline kembali mendapat tempat di starting XI dari pelatih mereka untuk menghadapi tim tamu asal Utrecht.

Anis Hadj Moussa akan memulai di sisi kanan depan, dengan Nacho Ferri sebagai titik umpan di dekatnya. Luciano Valente beroperasi dari sisi kiri dan mendapat ruang untuk bergerak ke dalam, sehingga tercipta ruang bagi Mármol.

"Jika Anda melihat susunan pemain dalam beberapa pertandingan terakhir, sangat jelas bagaimana kami bermain dengan Luciano yang bergerak dari kiri. Itulah tim yang tampil baik dalam beberapa pekan terakhir. Tentu itulah yang Anda cari," jelas Van Bronckhorst pada Jumat dalam sebuah sesi media.

Feyenoord memang menang telak atas PEC dan kini berada di posisi ketiga, tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen PSV. FC Utrecht berada di papan tengah setelah kemenangan dramatis 1-2 atas Excelsior.

Perkiraan susunan pemain: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.