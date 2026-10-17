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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Apa yang akan dilakukan Van Bronckhorst dengan Valente?

Telstar vs Feyenoord
Telstar
Feyenoord
Eredivisie

Pemuncak klasemen Feyenoord melanjutkan kiprahnya di Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu melawan Telstar. Pelatih Giovanni van Bronckhorst diprediksi mengubah susunan timnya di beberapa posisi, menurut Voetbalzone. Hal itu terutama berkaitan dengan laga Liga Champions melawan Real Betis pada tengah pekan. Pertandingan di Velsen-Zuid dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1. 

Van Bronckhorst berbicara tentang kebugaran skuadnya dalam sesi dengan media pada Jumat. Luciano Valente terpaksa keluar saat melawan Como pada Rabu, tetapi bisa bermain pada Sabtu. "Saya tidak menyangkanya. Saat jeda, ia merasakan sedikit gangguan pada otot hamstring-nya. Ia juga pernah mengalaminya sekali tahun lalu. Untungnya, tidak ada kerusakan. Masalahnya terutama pada posisi tubuhnya. Kami sudah mengatasinya," kata pelatih Feyenoord itu.

Tjark Ernst tetap menempati posisi di bawah mistar gawang Feyenoord, dengan Givairo Read sebagai bek kanan. Jeremiah St. Juste mengalami keluhan kelelahan saat melawan Como dan akan digantikan Tsuyoshi Wattanabe saat menghadapi Telstar. Mika Mármol dan Javi López melengkapi lini pertahanan tim asal Rotterdam itu.

Di lini tengah, Oussama Targhalline mendapat istirahat dari pelatihnya dan Sem Steijn akan tampil sebagai starter. Gjivai Zechiël dan Charles Vanhoutte tetap mempertahankan tempat mereka di susunan pemain inti pemuncak klasemen asal Rotterdam itu.

Anis Hadj Moussa, yang tampil menonjol saat melawan Como, akan menjadi starter di sayap kanan. Nacho Ferri menjadi tumpuan serangan di lini depan, sementara Gaoussou Diarra, yang tampil cukup baik sebagai pemain pengganti saat melawan Como, menggantikan Valente di sisi kiri.

Pertandingan berikutnya
TEL

TEL

Eredivisie

17 Okt 2026

FEY

FEY

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Wattanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Steijn; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.

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