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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain Ajax: teka-teki bagi Míchel karena banyaknya pemain absen

FC Midtjylland vs Ajax
FC Midtjylland
Ajax
Conference League

Ajax harus tampil tanpa sejumlah pemain saat bertandang ke markas FC Midtjylland pada Kamis di Conference League. Pelatih Míchel Sánchez pun harus mencari susunan pemain yang kuat. Laga di Denmark itu dimulai pukul 18.45 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport Select. 

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov, dan Anton Gaaei dipastikan absen membela Ajax pada Kamis, sebagaimana diketahui pada Rabu. Simon Adingra, Kasper Dolberg, dan Yves Bissouma juga tidak dapat dimainkan. Steven Berghuis dan Daley Blind sudah kembali bugar, sementara Berghuis berpeluang menjadi starter.

Marc ter Stegen akan berdiri di bawah mistar gawang di MCH Arena. Lucas Rosa mengisi posisi bek kanan dan Owen Wijndal di bek kiri. Aaron Bouwman dan Youri Baas menjadi duet bek tengah Ajax saat menghadapi Midtjylland.

Banyaknya pemain yang absen membuat Míchel harus mencari solusi di lini tengah. Kapten Davy Klaassen dan Jorthy Mokio kali ini akan ditemani Oscar Gloukh, yang biasanya dimainkan sebagai penyerang sayap kiri oleh pelatih asal Spanyol itu.

Berghuis sudah beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti dan kini akan tampil sejak awal untuk Ajax. Tolu Arokodare menjadi ujung tombak tim tamu asal Amsterdam itu, dengan Abdellah Ouazane beroperasi dari sisi kiri.

Pertandingan berikutnya
MID

MID

Conference League

05 Nov 2026

AJX

AJX

Ajax menjalani persiapan yang baik untuk laga Kamis berkat kemenangan 1-0 atas AZ. Midtjylland menang 3-2 atas FC Nordsjælland dalam pertandingan yang berlangsung seru dan memimpin klasemen Superligaen dengan keunggulan dua poin atas FC Kopenhagen.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Tolu, Ouazane.

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