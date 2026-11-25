Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Ajax kembali berlaga di Liga Konferensi pada Kamis dengan menjamu FC Thun. Pelatih Míchel Sánchez mengubah susunan timnya di sejumlah posisi karena pada Minggu Ajax akan menghadapi Feyenoord dalam duel klasik. Pertandingan di Johan Cruijff ArenA dimulai pukul 18.45 dan dapat disaksikan langsung di Ziggo Sport Select.

Marc ter Stegen, yang tidak dimainkan saat menghadapi ADO Den Haag, kembali menjaga gawang Ajax pada pekan penting ini. Lucas Rosa di kanan dan Owen Wijndal di kiri mengisi posisi bek sayap. Thilo Kehrer dan Aaron Bouwman menjadi duet bek tengah.

Youri Baas bergeser ke lini tengah karena Yves Bissouma tidak memenuhi syarat untuk bermain. Kapten Davy Klaassen dan Sofyan Amrabat melengkapi lini tengah tuan rumah.

Rayane Bounida mendapat kesempatan dari Míchel di posisi sayap kanan. Marcos Leonardo kembali mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang tengah. Oscar Gloukh diharapkan menyuplai bola dari sisi kiri.

Iklan Iklan

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan dalam konferensi pers pada Rabu bahwa Julian Brandt dan Anton Gaaei tidak bisa bermain 90 menit dalam dua pertandingan. Karena itu, keduanya diistirahatkan untuk laga besar melawan Feyenoord pada Minggu. Jorthy Mokio tidak dapat bermain untuk sementara waktu karena cedera.

Topik Terkait

Ajax tidak menemui banyak kesulitan saat mengalahkan ADO 3-0 pada Minggu. Hasil itu membuat klub asal Amsterdam tersebut hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen PSV di Vriendenloterij Eredivisie.

FC Thun berada di papan tengah kompetisi Swiss dengan menempati peringkat kesembilan. Akhir pekan lalu, mereka kalah tipis 3-2 dari Young Boys yang berada di posisi kedua.

Iklan

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Bouwman, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Baas; Bounida, Leonardo, Gloukh.