Ajax akan kembali menghadapi FC Sion pada play-off Conference League, Kamis malam. Voetbalzone memperkirakan susunan pemain yang sama seperti sepekan lalu, saat mereka menang 2-4 di Swiss. Duel di Amsterdam dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Marc-André ter Stegen akan berdiri di bawah mistar di Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei (kanan) dan Caio Henrique (kiri) menjadi bek sayap Ajax. Aaron Bouwman dan Youri Baas membentuk jantung pertahanan tim Amsterdam. Daley Blind masih belum cukup bugar untuk mendapatkan menit bermain.

Youri Regeer harus memberikan kontrol di lini tengah Ajax. Davy Klaassen dan Julian Brandt yang baru saja direkrut bertanggung jawab menghubungkan lini serang.

Steven Berghuis, yang tampaknya diizinkan meninggalkan Ajax, akan bermain sebagai winger kanan melawan Sion. Oscar Gloukh menjadi winger kiri, dengan Marcos Leonardo kembali sebagai penyerang tengah bagi tuan rumah. Dengan demikian, Kasper Dolberg kembali menjadi pemain cadangan.

Ajax menang 2-4 di tanah Swiss pekan lalu. Fase liga Conference League pun sudah sangat dekat bagi tim asuhan pelatih Míchel, meski Sion tidak boleh diremehkan.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.