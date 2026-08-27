Ajax akan kembali menghadapi FC Sion pada play-off Conference League, Kamis malam. Voetbalzone memperkirakan susunan pemain yang sama seperti sepekan lalu, saat menang 2-4 di Swiss. Duel di Amsterdam dimulai pukul 20.00 dan disiarkan oleh Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen akan berdiri di bawah mistar di Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei (kanan) dan Caio Henrique (kiri) menjadi bek sayap Ajax. Aaron Bouwman dan Youri Baas membentuk jantung pertahanan tim Amsterdam. Daley Blind masih belum cukup bugar untuk tampil.

Youri Regeer harus menghadirkan kontrol di lini tengah Ajax. Davy Klaassen dan Julian Brandt, yang baru saja direkrut, bertanggung jawab untuk menjadi penghubung dengan lini serang.

Steven Berghuis, yang tampaknya boleh meninggalkan Ajax, akan memulai laga sebagai winger kanan melawan Sion. Oscar Gloukh menjadi winger kiri, dengan Marcos Leonardo kembali sebagai penyerang utama tim tuan rumah. Artinya, Kasper Dolberg kembali menjadi pemain cadangan.

Ajax menang 2-4 di kandang lawan di Swiss pekan lalu. Fase liga Conference League pun sudah sangat dekat bagi tim asuhan Míchel, meski Sion tidak boleh diremehkan.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.