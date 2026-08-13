Perkiraan susunan pemain Ajax: Míchel tunjuk pengganti Steven Berghuis

Ajax akan menghadapi FC Shelbourne di Irlandia pada Kamis malam. Tim Amsterdam itu berharap bisa mencapai play-off Conference League dan mempertahankan keunggulan 3-1.

Setelah di babak kualifikasi kedua menyingkirkan FK Vojvodina dengan relatif mudah, Shelbourne juga dikalahkan Ajax dengan mudah di Johan Cruijff ArenA pada Kamis pekan lalu.

Ajax membuang banyak peluang besar dan kebobolan satu gol pada fase akhir laga, sehingga Shelbourne masih menyimpan secercah harapan untuk mencapai play-off.

Namun, untuk itu tim Irlandia harus setidaknya dua kali menjebol gawang Marc ter Stegen. Kiper asal Jerman itu tampil sebagai starter saat melawan PEC Zwolle akhir pekan lalu (menang 0-2) dan memberikan kesan yang baik.

Di depannya, lini belakang Ajax akan terdiri dari Owen Wijndal, yang mengambil tempat Caio Henrique, Daley Blind, yang dipilih ketimbang Youri Baas, Aaron Bouwman, dan Lucas Rosa.

Di lini tengah, Míchel akan memilih Youri Regeer, Davy Klaassen, dan Oscar Gloukh. Trio itu sejauh ini bermain bersama di setiap pertandingan Conference League.

Di lini depan, pelatih asal Spanyol Ajax itu harus membuat keputusan, karena Steven Berghuis tidak berada di Dublin karena alasan pribadi. Mika Godts, yang memulai dari bangku cadangan saat melawan PEC Zwolle karena disebut belum sepenuhnya bugar, juga kemungkinan akan diistirahatkan.

Karena itu, Míchel akan memulai dengan Abdellah Ouazane di sayap kiri, seperti saat melawan PEC Zwolle. Di sisi kanan, sang pelatih akan menurunkan Maher Carrizo dan di posisi striker, seperti dalam setiap laga sejauh ini, Kasper Dolberg akan menjadi starter.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa; Regeer, Klaassen, Gloukh; Ouazane, Dolberg, Carrizo