Perkiraan susunan pemain Ajax: Míchel memulai dengan dua rekrutan musim panas

Ajax akan menghadapi FK Vojvodina pada putaran kedua kualifikasi Conference League. Voetbalzone memperkirakan pelatih Míchel akan memberi tempat di starting XI kepada dua rekrutan anyar. Ziggo Sport menyiarkan laga tandang Eropa Ajax di saluran utama dan kick-off berlangsung pada pukul 20.00.

Marc-André ter Stegen belum tiba, sehingga Maarten Paes akan berdiri di bawah mistar gawang tim Amsterdam. Lucas Rosa (kanan) dan rekrutan anyar Caio Henrique (kiri) akan menempati sisi sayap pertahanan. Aaron Bouwman dan Daley Blind yang kembali menjadi duet bek tengah.

Youri Regeer akan menjadi pengontrol di lini tengah. Dua gelandang lainnya, Davy Klaassen dan Oscar Gloukh, bertugas menjalin koneksi dengan lini serang Ajax.

Kasper Dolberg baru-baru ini mendapat menit bermain melawan Olympiakos dan akan tampil sejak awal saat menghadapi Vojvodina. Steven Berghuis memulai di sisi kanan, sementara Mika Godts diharapkan menghadirkan ancaman dari sisi kiri.

Laga leg kedua melawan Vojvodina dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 Juli. Di antaranya, Ajax akan menjalani laga uji coba melawan klub Inggris, Burnley. Jika menang atas klub Serbia itu, mereka akan menghadapi Shelbourne FC (Irlandia) atau Nõmme Kalju FC (Estonia) di putaran ketiga kualifikasi, dan kemudian berpeluang melaju ke play-off.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts